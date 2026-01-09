Sainz revela su papel esperado en Williams para 2026: "Más influencia en..."

El piloto madrileño ha comentado recientemente sus expectativas respecto a la nueva temporada que arranca en los próximos meses y qué supondrá su segundo año en la escudería británica.

Sin duda Carlos Sainz ha firmado uno de sus años más satisfactorios en la Fórmula 1. En su primer año en Williams ha finalizado noveno. Muy a la par de su compañero, Alex Albon, con quien ha demostrado tener una gran relación así como con todo el equipo británico. Juntos lograron alcanzar la quinta plaza en el Mundial de Constructores, un buen resultado.

En el 2026, con el cambio de reglamento, se esperan grandes modificaciones en la mayoría de coches de la parrilla. El madrileño ha comentado recientemente qué espera para la temporada que arranca: "No puedo esperar para tener más influencia en el diseño del coche".

De esta forma el piloto confirmaba que el FW48 traerá importantes novedades en el desarrollo técnico: "La filosofía de puesta a punto y el rumbo que el coche puede tomar de cara al próximo año para que los pilotos se sientan más cómodos desde el primer momento, partiendo de la configuración base que pongamos en pista".

Como recoge 'motorsportweek', señaló la que espera que sea la clave del nuevo coche y puso en valor las cualidades como conductor de su compañero: "La unidad de potencia va a ser un factor clave, y tener a dos pilotos experimentados en ese sentido (Albon y él) podría ayudar".

También asegura que su papel a lo largo de la temporada en lo que respecta a ayudar al taller a mejorar el monoplaza irá variando: "Podemos dar pasos adelante en ese aspecto (la unidad de potencia), pero cuando empiece a temporada el piloto va a tener más influencia en el desarrollo del software HPP (High Performance Powertrains), en este caso Mercedes"

En los test de Barcelona dentro de unas pocas semanas ambos pilotos tendrán la oportunidad de conducir por primera vez el nuevo Williams que buscará, un año más, seguir creciendo y mejorar su rendimiento en la clasificación.