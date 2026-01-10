Gasly recuerda la 'pelea' con Carlos Sainz por un puesto en Red Bull: "Estábamos Carlos y yo..."

El francés acabó siendo piloto de la escudería austríaca, sin embargo, el madrileño, tras sus años en Toro Rosso, llegó a competirle la plaza junto a Max Verstappen.

Tras un mal año con Alpine, Pierre Gasly prepara un 2026 en el que volverá a competir acompañado de Franco Colapinto en Fórmula 1. Buscarán mejorar los deficientes resultados de 2025 con el nuevo motor Mercedes que compartirá con McLaren, Williams y la propia escudería alemana.

A falta de dos semanas de la presentación del nuevo coche, el francés ha recordado los días en los que destacó en las categorías inferiores de automovilismo, lo que le llevó a dar el paso a la Fórmula 1. Fue cuando recibió una llamada de Helmut Marko para sustituir a Daniil Kvyat en el Gran Premio de Malasia de 2017.

"Helmut me llamó y dijo: 'Prepárate, este fin de semana vas a correr'. Cuando me lo dijo era la persona más feliz del mundo", comentaba para 'motorsport', al ser escogido para pilotar en Toro Rosso. En ese momento, Carlos Sainz afrontaba su tercer año en el equipo, consolidado completamente como piloto principal.

Disputa con Sainz por el puesto en Red Bull

Tras conducir en "cuatro o cinco carreras" ese curso, comenzó 2018 como piloto oficial y consiguió grandes resultados como una cuarta posición en Báhrein: "(El cuarto puesto) creó mucha expectación y justo después, Daniel (Ricciardo) anunció su salida (de Red Bull).

En ese momento surgió un puesto libre en la escudería austríaca para el que Gasly y Sainz, ya en Renault, eran los principales candidatos. Finalmente el francés ocupó el puesto: "Red Bull nos tenía a Carlos Sainz y a mí como opciones. Era entre él y yo. El teléfono sonó y Helmut me dijó: 'Ok, al inicio del próximo año serás piloto de Red Bull'".

Una etapa en la que el ahora piloto de Alpine vivió numerosos altibajos con Max Verstappencomo compañero, lo que le llevó a recalar en AlphaTauri y en el equipo francés posteriormente.