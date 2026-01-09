El 'pero' de Fernando Alonso a la nueva Fórmula 1

El piloto de Aston Martin considera que "la diversión al volante quizá haya retrocedido" debido a que los monoplazas son más "largos y pesados".

Desde que debutara con Minardi en 2001 hasta ahora, que afronta su 23ª temporada en Fórmula 1 con casi 44 años, Fernando Alonso ha probado distintas generaciones de monoplazas.

En declaraciones a 'The New York Times', el bicampeón de F1 ha destacado que los cambios introducidos en los coches han sido mayormente positivos.

"La F1 ha cambiado para mejor en términos de seguridad, de venta de espectáculo al público y de tecnología", ha señalado el piloto de Aston Martin.

Además, la competición cada vez es más 'eco friendly': "Tenemos unidades de potencia increíbles, muy eficientes, quizás un 60 por ciento menos de consumo de combustible que hace dos décadas con el mismo rendimiento o más, lo cual es notable".

Eso sí, Alonso pone un 'pero' a los monoplazas debido a las dificultades para adelantar dado el mayor tamaño y peso de los mismos.

"La diversión al volante quizá haya retrocedido. Porque con la seguridad y la tecnología, estos coches largos y pesados ​​ya no son tan elegantes como antes", ha zanjado.

Cabe recordar que los coches de 2026, temporada en la que se ejecuta un nuevo reglamento en Fórmula 1, serán más pequeños y más ligeros, lo que busca favorecer al espectáculo.