Todas las fechas de presentación de los coches de Fórmula 1 para 2026: Alonso genera expectación

Ya es oficial cuando se darán a conocer los nuevos monoplazas de toda la parrilla del 'Gran Circo' para la temporada 2026 que arrancará dentro de pocos meses. Aston Martin será de las últimas escuderías en revelar el aspecto de su coche.

La pretemporada de Fórmula 1 2026 ya casi está aquí. La parrilla se prepara para un año que promete revolucionar la competición con el nuevo reglamento como principal novedad. Ante esto, los equipos ya han comunicado las fechas en las que presentarán sus nuevos monoplazas para afrontar un curso emocionante

Red Bull será la primera escudería en hacerlo. Junto a Racing Bulls, el 15 de enero en Michigan darán a conocer la decoración del nuevo coche del tetracampeón mundial Max Verstappen. Contará con la marca Ford como nuevo socio de motores y será el primero en años sin Christian Horner, Adrian Newey y Helmut Marko en el equipo austríaco.

Algo más habrá que esperar para conocer el esperado coche que pilotará Fernando Alonso. El 9 de febrero, Aston Martin mostrará el nuevo monoplaza que se espera pueda ser competitivo tras la incorporación del motor Honda y la dirección de Newey como jefe de equipo en Silverstone. McLaren lo hará el mismo día y espera repetir los éxitos de Lando Norris y Oscar Piastri para 2026

Por otro lado, Williams tiene planeada la fecha de presentación para el 3 de febrero. Como ha declarado recientemente, Carlos Sainz espera tener mayor influencia en el desarrollo técnico del FW48, que compartirá con Alex Albon.

Otras fechas señaladas son el 23 de enero, ya que se conocerá el monoplaza de Ferrari. Desde Maranello habrían estado trabajando desde abril para devolver a la cima a Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Cadillac, celebrando su entrada a la competición por todo lo alto lo hará el 8 de febrero, durante el evento de la SuperBowl.

Estas son todas las fechas ya confirmadas de toda la parrilla de Fórmula 1

Red Bull: 15 de enero en Michigan (Solo la decoración)

Racing Bulls: 15 de enero en Michigan (Solo la decoración)

Audi: 20 de enero en Berlín (Solo la decoración)

Mercedes: 22 de enero (Solo la decoración)

Ferrari: 23 de enero en Fiorano

Alpine: 23 de enero en Barcelona

Williams: 3 de febrero

Cadillac: 8 de febrero por TV (durante la SuperBowl)

McLaren: 9 de febrero en Bahrein (Solo la decoración)

Aston Martin: 9 de febrero

Haas: 19 de enero (Solo la decoración, online)