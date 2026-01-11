Ahora

Señala a Sánchez

Feijóo agita el fantasma de la imputación de Sánchez y propone una reforma del suplicatorio: "La historia no amnistiará al sanchismo"

El contexto El suplicatorio es el permiso que un juez pide al Congreso para poder actuar penalmente contra un diputado amparado por la inmunidad.

Feijóo en un acto del PP en A Coruña
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este domingo que propondrá una reforma de la figura del suplicatorio para que el Congreso de los Diputados no pueda frenar una fantasma e hipotética imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o de cualquier otro parlamentario, y que ese suplicatorio no pueda traducirse en que los políticos lo usen para librarse de la Justicia.

"La historia no amnistiará al sanchismo y mi Gobierno tampoco", ha afirmado el presidente del Partido Popular durante su intervención en la clausura de la 28ª reunión Interparlamentaria que ha celebrado el PP este fin de semana en A Coruña, tras lo que ha señalado que el objetivo es que "ningún político pueda tener derecho usar el suplicatorio para librarse de la Justicia" y "asegurarse la impunidad".

Así lo ha afirmado en el acto del PP en A Coruña, donde se ha mostrado convencido de que el Gobierno de Sánchez puede esquivar cualquier imputación a cambio de concesiones a sus socios.

Según fuentes del PP, su objetivo es reformar la ley para blindar la capacidad de la Justicia de investigar los posibles delitos de cualquier español "por muy presidente del Gobierno que sea". Así, con esta reforma, el Congreso mantendrá la capacidad de negar un suplicatorio, aunque la causa no quedará sobreseída de manera definitiva, por lo que cuando ese aforado deje el acta,"la causa le estará esperando".

Para el PP, con un Sánchez "abonado a la teoría del lawfare", podría darse el caso de que convenciera a sus socios de Gobierno de que votaran en contra de un suplicatorio en una causa contra él o contra cualquier compañero de su partido, según han indicado fuentes de partido, a lo que han añadido: "Si se niega el suplicatorio, la causa queda sobreseída para siempre".

Qué es el suplicatorio

El suplicatorio es el permiso que un juez pide al Congreso para poder actuar penalmente contra un diputado amparado por la inmunidad. Tras entrar la solicitud en la Cámara, la Mesa la tramita y la remite a la Comisión del Estatuto de los Diputados.

Es entonces cuando finalmente el Pleno vota. Si se aprueba, la causa sigue su curso, pero si se suspende, el procedimiento queda en suspenso.

