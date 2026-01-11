El agorero pronóstico de un extenista sobre Alcaraz: "Sinner le ganará..."

Sam Querrey, extenista, ve al italiano muy fuerte y cree que Carlitos podría encontrarse con la situación de no estar a la altura en una temporada en la que los dos parten como principales favoritos a ganar los cuatro 'Majors'.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los dos grandes favoritos a volver a dominar el tenis en 2026. Fue tal la superioridad que el número uno y dos del mundo mostraron en 2025 que se antoja complicado que algún tenista pueda entrometerse en su rivalidad si ambos mantienen el nivel.

El Open de Australia será el primer gran escenario en el que tanto Carlos como Jannik muestren si son capaces de seguir siendo tan superiores en pista. Los tenistas del top-10 tienen un objetivo claro para esta temporada: poner fin a la increíble racha de ocho 'Grand Slams' seguidos ganados por Alcaraz y Sinner.

Novak Djokovic, Alexander Zverev, Lorenzo Musetti, Taylor Fritz y compañía tendrán la difícil papeleta de poner fin a la hegemonía impuesta por el número uno y dos del mundo durante dos temporadas. Sin embargo, la ruptura entre Carlos y su entrenador Juan Carlos Ferrero ha provocado una opinión generalizada en el mundo del tenis.

Tras siete años juntos cargados de éxitos, jugador y entrenador pusieron fin a su andadura juntos, algo que muchos piensan que puede perjudicar al murciano. Sam Querrey, extenista, cree que Sinner es capaz de ganar los cuatro 'majors' dejando a Alcaraz a cero: "Mi suposición audaz es que Sinner ganará los cuatro majors este año".

Querrey, en unas declaraciones para 'tennis365', deja un curioso pronóstico en lo que ha esta situación se refiere: "Es más probable que Sinner gane los cuatro ('Grand Slams') a que lo gane alguien que no sea ni Carlos ni Jannik".