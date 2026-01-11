Un alto el fuego en Alepo acaba con los enfrentamientos entre las FDS y el Gobierno: hay al menos 23 muertos

Los detalles El comandante de las milicias kurdas-árabes, Mazlum Abdi, ha sostenido que, tras llegar a una mediación, se ha asegurado "la evacuación de los mártires, los heridos, los civiles atrapados y los combatientes de los barrios de Ashrafié y Seij Maqsud al norte y el este de Siria".

El comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias, Mazlum Abdi, anunció el retiro de sus combatientes de los barrios Ashrafié y Seij Maqsud en Alepo tras un acuerdo de alto el fuego con las autoridades sirias, mediado por partes internacionales. La retirada busca evacuar a mártires, heridos y civiles atrapados. Anteriormente, el gobierno sirio había declarado un cese de operaciones, pero las FDS lo consideraron un engaño. La agencia SANA reportó la salida del último autobús con combatientes hacia el noroeste de Siria. Los enfrentamientos dejaron al menos 23 muertos y más de 100 heridos, mientras la Unión Europea urgió a retomar el diálogo político.

El comandante de las milicias kurdas-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazlum Abdi, ha anunciado la retirada de los combatientes de las FDS de los barrios Ashrafié y Seij Maqsud en la ciudad de Alepo tras alcanzar un acuerdo de alto el fuego con las autoridades sirias, después varios días de enfrentamientos entre las milicias y las fuerzas de seguridad del Gobierno sirio.

"Gracias a la mediación de las partes internacionales para detener los ataques y violaciones contra nuestro pueblo en Alepo, llegamos a un entendimiento que conduce a un alto el fuego y a asegurar la evacuación de los mártires, los heridos, los civiles atrapados y los combatientes de los barrios de Ashrafié y Seij Maqsud al norte y el este de Siria", ha informado el militar kurdo. Estas milicias luchan contra el Estado Islámico y otros grupos extremistas islamistas.

Anteriormente, el Gobierno sirio liderado por Ahmed al Shara había anunciado el cese de operaciones en Alepo; sin embargo, las FDS indicaron que se trataba de un engaño y acusaron al Ejército sirio de bombardear un hospital con pacientes en su interior.

La agencia oficial de noticias siria SANA ha informado de que el último autobús que transportaba a combatientes de las milicias kurdo-árabes ha partido hacia el noroeste de Siria. El comandante Abdi ha instado a los mediadores a que cumplan "sus promesas" para poner fin a los ataques y que "trabajen para lograr el retorno seguro de los desplazados a sus hogares".

"A los combatientes de la resistencia de Ashrafié y Seij Maqsud, a sus mártires, a sus camaradas, a sus familias y a los civiles que se mantuvieron firmes, un saludo de reverencia y respeto. Ofrecemos nuestras condolencias a nosotros mismos, así como a las familias de los mártires y a nuestro pueblo, y deseamos a los heridos una pronta recuperación", ha concluido.

Varios fallecidos por los ataques

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una organización con sede en Londres e informantes dentro del país, ha dado cuenta de la muerte de 20 personas durante la jornada del sábado en toda Siria.

Hasta cinco personas han fallecido en el barrio de Ashrafié de Alepo como consecuencia de acciones del Ministerio de Defensa y 14 uniformados han muerto en combates con las fuerzas policiales kurdas, Asayish, en Seij Maqsud, Ashrafié y Bani Zaid, también en Alepo. Otra persona más ha muerto por el impacto de un proyectil de artillería en Sheij Maqsud.

Horas antes, la Unión Europea pedía el cese de los enfrentamientos entre el Ejército sirio y las FSD y urgía a retomar "urgentemente" el diálogo político. "La Unión Europea pide el fin de las hostilidades en Alepo y sus alrededores, y destaca la importancia de proteger a los civiles en todo momento y facilitar el acceso de la ayuda humanitaria. Instamos a todas las partes a que apliquen el alto el fuego anunciado hoy y retomen urgentemente el diálogo político para alcanzar una solución política", dijo un portavoz de Exteriores europeo en un comunicado.

Los combates entre el Ejército y las FSD comenzaron el martes, después de que el jefe de las Fuerzas de Siria Democrática, Mazlum Abdi, se reuniera en Damasco con funcionarios del Gobierno en el marco de las negociaciones de integración de las fuerzas de la alianza kurdosiria en las Fuerzas Armadas sirias.

Los ataques que milicias kurdosirias llevaron a cabo esta semana en dos barrios de Alepo dejaron 23 muertos y más de 100 personas heridas, según declaró este sábado el responsable de prensa del departamento de Salud de Alepo, Munir al-Muhammad, a la agencia oficial de noticias siria, SANA.

