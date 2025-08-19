Un expiloto de F1 elige su dupla de ensueño: ¡Fernando Alonso y Ayrton Senna como compañeros!

Allan McNish, expiloto de Fórmula 1 con Toyota, alaba al asturiano y a la leyenda brasileña y les tilda de ser una dupla de pilotos idílica.

Se trata de una pregunta muy recurrente elegir una dupla ideal para un equipo de Fórmula 1, ya sea de la actual parrilla o de otras generaciones. Un expiloto del 'Gran Circo' tiene claro quién debe ser uno de los miembros y ha escogido nada más y nada menos que a Fernando Alonso.

Allan McNish, expiloto de Toyota en la temporada 2002, ha seleccionado al corredor de Aston Martin y curiosamente le junta con el que es el gran ídolo del asturiano. Es el caso de Ayrton Senna, el legendario tricampeón del mundo con McLaren.

El tres veces ganador de las 24 Horas de LeMans se considera un gran fan de ambos corredores y ha creado su equipo ideal conformado por estos dos pilotos y con el icónico 'team principal' de Williams: "Tengo que poner a mi Alonsoy tengo que poner a mi Senna".

"Como jefe de equipo elegiría a Frank Williams y Patrick Head, esencialmente por la combinación entre ambos, porque los dos tenían una personalidad muy fuerte", ha explicado el escocés en una entrevista para el canal de YouTube de Lucas Stewart.

El de Toyota se permite la licencia de escoger a dos corredores más y es ahí donde incluye a dos de sus compatriotas, siendo uno de ellos Lewis Hamilton de quien ha alabado su trayectoria: "Alguien que también creo que ha sido excepcional en muchos aspectos, Hamilton".

Y para finalizar su cuarteto, ha escogido a una leyenda de la década de los años 60: "Si tengo que volver a la era anterior, a alguien que nunca haya visto, pero inspirado en las generaciones de pilotos procedentes de mi país, me quedaba con Jim Clark".