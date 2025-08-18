La promesa de Aston Martin a Fernando Alonso para 2026: "No vamos a hacer lo del año pasado"

Mike Krack, actual jefe de pista del equipo de Silverstone, ha recordado el bajón de rendimiento que tuvieron en la segunda parte de 2023 con el objetivo de no volver a hacerlo.

Aston Martinha sido muy criticado por los errores que han cometido en el apartado del desarrollo del monoplaza. Para que en 2026 el equipo de Silverstone quiera luchar, ya no solo por ganar carreras sino para pelear por el título, debe evitar que vuelvan a surgir este tipo de problemas.

De este aspecto ha hablado Mike Krack, actual jefe de pista del combinado británico. El fulgurante inicio de 2023 donde Fernando Alonso enlazó seis podios en las primeras ocho carreras quedó eclipsado por una serie de malas decisiones a la hora de introducir las mejoras en el coche.

En 2024 siguió la misma tónica y este año la situación se ha invertido, a pesar de que el coche al principio de la temporada no estaba ni para luchar por puntos. El ex 'team principal' de Aston Martin ha insistido en no incurrir en los problemas de entonces: "No vamos a hacer lo del año pasado".

Krack ha razonado las causas de esta debacle de los británicos en el desarrollo, enfatizando en el suelo del coche: "Teníamos que transportar y montar distintos suelos según el circuito, lo que era un problema logístico y de costes. Ahora queremos información sólida para tomar la decisión correcta y no cargar con cinco versiones distintas de cada pieza".

Del mismo modo, el luxemburgués se ha mostrado optimista de cara a que esto no se produzca en 2026: "Los desarrollos se han comportado como esperábamos, lo que es muy alentador. Se trata de acumular datos para reforzar la imagen y tomar las decisiones correctas".