El compromiso de Adrian Newey con Aston Martin es total: ha instalado una oficina en su casa

Andy Cowell, jefe de Aston Martin, cuenta que el gran ingeniero también está trabajando con una mesa de dibujo en su casa.

Aston Martin está poniendo todo lo que tiene para darle a Fernando Alonso el mejor coche en 2026. Ya dijo el asturiano que su objetivo era ir a por la victoria en Australia. Y en el equipo todos trabajan en la misma dirección. Adrian Newey incluso se ha instalado una oficina en su casa.

Andy Cowell, en palabras que recoge 'Racing News 365', habla de cómo es ese trabajo: "Adrian tiene una mesa de dibujo en la oficina y un equipo de personas que le prestan apoyo. También tiene una mesa de dibujo en casa. No se trata de meter el portátil en la bolsa e irse a casa, sólo enrollar algunos dibujos e irse a casa. Desde principios de marzo, su compromiso con las regulaciones, entendimiento y contribución a la arquitectura del coche de 2026 ha sido enorme".

Elogia su ética de trabajo: "Es impresionante. Su atención al detalle en todas las disciplinas es genial. Eso se contagia. Se filtra por todo el negocio, hablando con la gente en el área de construcción de modelos adyacente al túnel de viento".

"Estamos cambiando el modelo más rápido que nunca, lo cual se debe en gran parte a la inversión, pero también al impulso de las numerosas iteraciones que están llevando a cabo Adrian y su equipo", detalla el jefe de la escudería de Silverstone, que tiene muchas esperanzas en el nuevo reglamento.

Saben que el reloj corre y que en unos pocos meses los nuevos coches ya estarán sobre la pista: "Si quieres hacer más en un periodo de tiempo determinado, tienes que hacerlo más rápido. Se trata de planificar minuto a minuto cómo se puede lograr y hablar con los chicos, diciéndoles: 'es fantástico ver lo que se ha hecho, bien hecho'".

Newey es una de las figuras más importantes de este nuevo Aston Martin. Y no para de trabajar. Ya sea en la oficina o en casa, donde también tiene otra mesa de dibujo.