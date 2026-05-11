"Es duro"
Leire Martínez se derrumba tras la vuelta de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: "Pensaba que no me iba a afectar, pero me afecta"
El contexto Mientras que La Oreja de Van Gogh daba en Bilbao el pistoletazo de salida a su gira con el regreso de Amaia Montero, Leire Martínez se encontraba en Córdoba, Argentina.
Resumen IA supervisado
Leire Martínez, de gira en Argentina, se emocionó al recordar que en Bilbao, su antigua banda, La Oreja de Van Gogh, iniciaba una gira con Amaia Montero, quien regresa a los escenarios tras 19 años. Leire expresó nostalgia, evitando comparaciones entre ambas etapas de la banda. Reconoció que, aunque pensaba que no le afectaría, algunas canciones le resultaron difíciles de interpretar debido a su historia con el grupo. A pesar de su salida abrupta, quiso rendir homenaje a su tiempo con la banda, agradeciendo a quienes la apoyaron, sintiéndose respetada y querida, no como una sustituta.
* Resumen supervisado por periodistas.
Leire Martínez se encuentra de gira en Argentina mientras que en España se ha producido el regreso de Amaia Montero a los escenarios 19 años después junto a La Oreja de Van Gogh.
La intérprete de Mi Nombre no ha podido evitar emocionarse al recordar que, en Bilbao, su antigua banda estaba dando el primer concierto de su gira junto a Amaia. De esta forma, ha querido realizar unas declaraciones cargadas de emoción y nostalgia al hablar de La Oreja de Van Gogh.
"¿Sabéis qué pasa? Que no me gusta llevarme el discurso a las comparaciones. Esto no va de quién lo hace mejor o lo hace peor. Esto va de que han sido 17 años de relación y es duro decir adiós", ha reconocido a su público entre lágrimas.
"Pensaba que no me iba a afectar, pero afecta", ha confesado, reconociendo que esa noche era consciente de que algunas canciones se le iban a "atragantar más de lo normal" debido a todo lo que ha sucedido en este tiempo.
Sin embargo, ha destacado que ella trabajó mucho en aquel proyecto y por eso ha querido seguir cantando algunas de las canciones del grupo del que ha formado parte durante tanto años, rindiéndole así un homenaje. "Me hubiera gustado cerrar el ciclo de una manera distinta, pero no pudo ser", ha destacado, haciendo referencia a su abrupta salida.
Un momento que ha aprovechado para dedicarle unas palabras de agradecimiento a todas aquellas personas que sostuvieron a la banda durante los años en los que ella formó parte. "Me habéis hecho sentir respetada, querida y jamás sustituta de nadie", ha indicado, llevándose una ovación de su público.
