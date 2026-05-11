Ahora

"Es duro"

Leire Martínez se derrumba tras la vuelta de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: "Pensaba que no me iba a afectar, pero me afecta"

El contexto Mientras que La Oreja de Van Gogh daba en Bilbao el pistoletazo de salida a su gira con el regreso de Amaia Montero, Leire Martínez se encontraba en Córdoba, Argentina.

Leire Martínez se derrumba tras la vuelta de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero.Leire Martínez se derrumba tras la vuelta de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero.Redes sociales
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Leire Martínez se encuentra de gira en Argentina mientras que en España se ha producido el regreso de Amaia Montero a los escenarios 19 años después junto a La Oreja de Van Gogh.

La intérprete de Mi Nombre no ha podido evitar emocionarse al recordar que, en Bilbao, su antigua banda estaba dando el primer concierto de su gira junto a Amaia. De esta forma, ha querido realizar unas declaraciones cargadas de emoción y nostalgia al hablar de La Oreja de Van Gogh.

"¿Sabéis qué pasa? Que no me gusta llevarme el discurso a las comparaciones. Esto no va de quién lo hace mejor o lo hace peor. Esto va de que han sido 17 años de relación y es duro decir adiós", ha reconocido a su público entre lágrimas.

"Pensaba que no me iba a afectar, pero afecta", ha confesado, reconociendo que esa noche era consciente de que algunas canciones se le iban a "atragantar más de lo normal" debido a todo lo que ha sucedido en este tiempo.

Sin embargo, ha destacado que ella trabajó mucho en aquel proyecto y por eso ha querido seguir cantando algunas de las canciones del grupo del que ha formado parte durante tanto años, rindiéndole así un homenaje. "Me hubiera gustado cerrar el ciclo de una manera distinta, pero no pudo ser", ha destacado, haciendo referencia a su abrupta salida.

Un momento que ha aprovechado para dedicarle unas palabras de agradecimiento a todas aquellas personas que sostuvieron a la banda durante los años en los que ella formó parte. "Me habéis hecho sentir respetada, querida y jamás sustituta de nadie", ha indicado, llevándose una ovación de su público.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del crucero con hantavirus | Primeros positivos por hantavirus entre los repatriados del crucero: EEUU confirma "un positivo leve" y Francia reporta otro caso
  2. Clavijo dice "no darse por aludido" ante las críticas por su 'teoría' sobre las ratas que nadan: "El Gobierno intenta ridiculizarme. Era una conversación privada"
  3. Trump rechaza en su totalidad la propuesta iraní para terminar con la guerra: "Es totalmente inaceptable"
  4. Netanyahu asegura que buscará "reducir a cero" la ayuda militar que Israel recibe de EEUU en diez años
  5. Juanma Moreno avanza que no hablará con Vox si logra más del 40% del voto: "Iré directamente a la investidura"
  6. Los problemas de Amaia Montero en su primer concierto de regreso con La Oreja de Van Gogh: "La primera vez y lo hago fatal, soy consciente"