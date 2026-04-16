Un expiloto de F1 pronostica el futuro de Verstappen: "Lo veo corriendo en..."

Robin Frinjs, expiloto de la categoría reina y compatriota del cuatro veces campeón del mundo, habla sobre cual puede ser el próximo destino de 'Mad Max'.

El futuro de Verstappensigue estando en el aire. Muchos rumores indican que el piloto neerlandés podría marcharse de la Fórmula 1 a final de temporada, después de un cambio de normativa con el que 'Mad Max' no se siente para nada a gusto.

En esta situación, muchos ya se atreven a pronosticar donde puede ir el cuatro veces campeón del mundo en 2027. Robin Frinjs, expiloto de F1 y cercano al padre de Max, Jos Verstappen, corre actualmente en el Campeonato de Resistencia (WEC).

Una categoría en la que ve compitiendo a Verstappen. "Creo que sí. La verdad es que no le conozco muy bien, hablo con él de vez en cuando pero tengo más contacto con Jos que con Max. Pero sí que lo veo corriendo en el WEC dentro de unos años", comentó Frinjs, en una entrevista para 'Motorsport.com'.

Además, Verstappen ya mostrado su interés por las carreras de resistencia. De hecho, el piloto de Red Bull tiene su propio equipo en la categoría GT3 con el que compitió, a los mandos de un Mercedes, el pasado mes de marzo en Nürburgring.

Algo que le sirvió de preparación para las 24h del circuito alemán el próximo 16 de mayo y por lo que Verstappen ya estaba visiblemente emocionado cuando se anunció su participación: "Las 24 horas de Nürburgring es una carrera que ha estado en mi lista de deseos durante mucho tiempo, así que estoy encantado de que podamos hacerla realidad ahora".

Aunque mucha gente se sorprende cuando ve al piloto de Red Bull competir en estas categorías, Frinjs lo ve como algo normal: "En su lugar, yo también lo haría. No creo que lo esté pasando muy bien actualmente en la Fórmula 1, en la situación en la que se encuentra ahora. Si ves los coches y cómo hay que conducirlos... No creo que yo lo pasara muy bien. El GT3 siempre ha sido algo que le ha atraído. Además, ha creado su propio equipo, por lo que creo que disfruta mucho con ello".

"Espero que el WEC cobre un poco más de vida. Por supuesto, hay carreras como Imola, sobre todo en Spa y también en Le Mans, donde hay mucho público. Pero si vas a otras carreras, como la última en Bahrein... Allí se ve un gran bajón y luego vuelve a crecer al comienzo de la temporada. Así que si se involucra un gran nombre en el WEC, como Verstappen, eso le daría un gran impulso", concluyó Frinjs.