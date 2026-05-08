El jefe de McLaren analiza el posible intercambio entre Verstappen y Piastri: "Si hubiera alguna opción..."

Zak Brown se ha mostrado contento con el desempeño de los dos pilotos de McLaren, aunque sin cerrar la puerta del todo al rumoreado intercambio por el piloto neerlandés en un futuro.

La posible llegada de Max Verstappen a McLaren es el último rumor que ha golpeado la Fórmula 1. El neerlandés, muy descontento con la nueva normativa y con problemas de resultados en Red Bull, estaría barajando un cambio de aires. Ha sido relacionado también con Mercedes y hasta se ha comentado un posible abandono de la competición, aunque el trueque por Oscar Piastri es el escenario más comentado en los últimos días.

El desencadenante de la noticia fue el traspaso de Gianpiero Lambiase a Woking. El ingeniero de confianza de Max habría aceptado una gran oferta del equipo británico para incorporarlo a sus filas, un aliciente que podría animar al tetracampeón mundial, que termina contrato en 2028, a vestirse de naranja en el futuro. Sobre ello ha hablado Zak Brown como recoge 'Planet F1'.

"No puedo estar más contento con nuestros pilotos. Lando (Norris) y Oscar (Piastri) no solo son dos buenas personas dentro y fuera de la pista, también brillan como compañeros", aclaraba el director ejecutivo de la escudería. Explicó también que esta dupla es "la que ha hecho a McLaren tan exitosa" y que "no tiene intención de cambiar nada", después de que ambos lograran el Mundial de Constructores y el Campeonato de Pilotos para Norris en 2025.

Sobre Verstappen, Brown también tuvo buenas palabras: "Es un gran piloto. Si hubiera alguna opción con él sería completamente diferente, una discusión diferente, considerando el talento que tiene". Un intercambio que parece complicado pero que, sin duda alguna, agitaría la competición en caso de darse. Por ahora el futuro de Max queda en el aire, pero nadie respira tranquilo dentro de la parrilla de F1 mientras el piloto más exitoso de esta década continúa barajando dónde proseguir su carrera.