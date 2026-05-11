Brutal audiencia de 'El Chiringuito' tras el título de LaLiga del Barça: ¡18% en Catalunya!

El programa dirigido por Josep Pedrerol cosecha su mejor domingo de la temporada después de la victoria del FC Barcelona en LaLiga.

'El Chiringuito' de Josep Pedrerol arrasa en la noche en la que el FC Barcelona se ha convertido en campeón de LaLiga al derrotar el Real Madrid en El Clásico (2-0).

El espacio de 'Mega' logra el mejor domingo de la temporada con un 6,7% de share y casi un millón de espectadores únicos.

El gran dato, sin duda, llega en Catalunya. Allí alcanza un 18% de share con picos absolutamente increíbles de 26,9%.

El baño en la playa de la Barceloneta fue uno de los momentos cumbres del programa, con Joan Gaspart, Freixa y Jota Jordi rodeados de cientos de aficionados azulgranas. Una fiesta total para los fans del Barça, que disfrutaron de otro 'El Chiringuito' histórico.