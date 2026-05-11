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6,7% de share

Brutal audiencia de 'El Chiringuito' tras el título de LaLiga del Barça: ¡18% en Catalunya!

El programa dirigido por Josep Pedrerol cosecha su mejor domingo de la temporada después de la victoria del FC Barcelona en LaLiga.

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'El Chiringuito' de Josep Pedrerol arrasa en la noche en la que el FC Barcelona se ha convertido en campeón de LaLiga al derrotar el Real Madrid en El Clásico (2-0).

El espacio de 'Mega' logra el mejor domingo de la temporada con un 6,7% de share y casi un millón de espectadores únicos.

El gran dato, sin duda, llega en Catalunya. Allí alcanza un 18% de share con picos absolutamente increíbles de 26,9%.

El baño en la playa de la Barceloneta fue uno de los momentos cumbres del programa, con Joan Gaspart, Freixa y Jota Jordi rodeados de cientos de aficionados azulgranas. Una fiesta total para los fans del Barça, que disfrutaron de otro 'El Chiringuito' histórico.

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