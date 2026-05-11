Bagnaia avisa sobre el plan de Jorge Martín para luchar por el título: "La misma estrategia que en 2024"

Pecco Bagnaia, que se fue al suelo en la carrera de Le Mans, cree que Jorge es un serio candidato al título de MotoGP: "Es claramente...".

Jorge Martín ya está aquí. Ha recuperado su mejor versión y va lanzado a por el título de MotoGP. Ya está a un punto de Marco Bezzecchi después de su victoria en el Gran Premio de Francia con remontada incluida. Ganó la sprint y también la carrera. Un fin de semana perfecto para él.

Y Pecco Bagnaia, que le conoce muy bien, dice que todo lo que está haciendo le recuerda a 2024, cuando fue campeón con el equipo Pramac, satélite de Ducati.

"Es claramente un candidato al título", dice Bagnaia en 'Motorsport'.

"Está empleando la misma estrategia que uso en 2024, cuando me ganó el título, terminando todas las carreras, puntuando siempre. Este fin de semana ha ganado las dos, en general es muy bueno en saber contentarse con un buen resultado cuando no puede ganar, y es por esa virtud de Jorge que yo perdí el Mundial del 2024", explica el piloto de Ducati, que se fue al suelo el domingo.

Coincidieron antes de la prueba y Pecco le vio concentrado como en sus mejores momentos: "Cuando le vi la cara, tan relajada, sabía que podía ganar hoy. Y lo ha hecho".

"Estoy muy contento por él, se lo merece. El año pasado tuvo una temporada muy dura, sufrió más de veinte fracturas durante todo el año, con muchas operaciones. Y tener la fuerza de volver a este nivel es algo admirable. Le felicito a él y a Aprilia, que le dio un apoyo increíble el pasado año", cierra el expiloto italiano.