El elogio supremo de Norris a Fernando Alonso sobre su longevidad: "Es algo muy loco..."

El piloto británico ha reconocido la fascinación que siente por el corredor de Aston Martin y con competir en pista con una leyenda como el bicampeón de F1.

Lando Norris se ha abierto emocionalmente para hablar de lo que siente al competir contra leyendas que ha visto por la televisión siendo un niño. El de McLaren ha reconocido que hay veces que no termina de creerse el sueño de ser un reputado piloto de Fórmula 1.

El británico ha citado a Fernando Alonso y a Lewis Hamilton y su rivalidad en 2007 como uno de esos recuerdos lúcidos de su infancia viendo las carreras: "Me levantaba a las 3 o 4 de la mañana para ver las carreras para ver a gente como Alonso, a Lewis y a Jenson Button".

"Algunos de estos chicos todavía están compitiendo. Es un pensamiento muy loco. Es difícil decir con palabras que así soy ahora. Como si eso fuera algo que nunca pensé que fuera posible", ha expresado el actual segundo clasificado del mundial de pilotos en el podcast 'Quadcast'.

Su admiración hacia leyendas como el piloto de Aston Martin es total y ha avisado que todavía tiene pensamientos incrédulos: "Fernando, Sebastian, Lewis... son los mejores pilotos que ha habido en este deporte y estoy compitiendo contra ellos y estoy hablando con ellos. Todavía hay muchos momentos en los que siento que estoy en mi casa sentado en el sofá".

En 2018 comenzó su andadura en la escudería papaya como piloto reserva. Fue el último año del ovetense antes de su retiro temporal del 'Gran Circo'. Lando ha recordado esos recuerdos compartiendo box con el bicampeón: "Le veía y era como 'oh Dios mío, es Fernando'".