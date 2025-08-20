Un expiloto de Ferrari sentencia el fichaje de Lewis Hamilton: "El 90% del equipo no le quería"

Arturo Merzario, el que fuera piloto de la escudería italiana en 1972 y 1973, ha calificado la llegada del inglés como una operación "puramente comercial".

Los resultados cosechados por Lewis Hamilton están siendo decepcionantes si se tiene en cuenta su estatus de ser un siete veces campeón del mundo de Fórmula 1. Está siendo superado por Charles Leclerc en todos los registros y sus destellos solo se han podido ver en casos aislados como la carrera a sprint enChina que ganó.

Arturo Merzario, expiloto de la escudería de Maranello entre los años 1972 y 1973, ha sido el último en criticar los registros del inglés. El italiano está plenamente convencido de que la razón de Ferrari para contratarle reside en ser una decisión "puramente comercial".

Incluso, asegura que la decisión no ha tenido el respaldo mayoritario de la marca: "Hasta donde yo sé, el 90% del equipo no estuvo de acuerdo con esa decisión. Si un piloto no se siente parte del equipo, pierde la motivación".

En declaraciones recogidas por 'Motorsport', el expiloto de Ferrari y Williams entre otras escuderías no ha descartado que el heptacampeón decida marcharse del conjunto italiano de seguir sin acomodarse al equipo: "No creo que se arriesgue por un octavo puesto".

"Si quiere marcharse, buscará otro equipo, porque ya ha demostrado de lo que es capaz. Pero Charles Leclerc todavía tiene que probar que puede ser campeón", ha zanjado Merzario contrastando la situación de Hamilton con el estatus que tiene el piloto monegasco en el 'Cavallino Rampante'.