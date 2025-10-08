Marcos Llorente se sincera en 'Jugones': fumigación, dieta paleolítica...

El jugador del Atlético de Madrid ha explicado en qué se basa su nutrición y ha dado su opinión sobre las estelas que dejan los aviones.

"Para mí lo más importante es la luz"

"Yo soy un apasionado de la salud, más que del fútbol": así de contundente se ha mostrado Marcos Llorente durante una entrevista con Julio Suárez en 'Jugones' cuando se le ha preguntado por su dieta paleolítica.

¿En qué se basa?: "Comer animales: pescado, carne, huevos...". Además, evita comer "ultraprocesados, dulces, azúcar, cereales, arroz...".

Además, hay otro factor clave en su día a día: "Para mí lo más importante es la luz. Estar en el exterior lo máximo posible, comer en las horas de sol y por la noche solo luz roja o velas".

Julio Suárez le ha preguntado por las estelas de los aviones y la teoría que ya ha expuesto en más de una ocasión sobre una presunta fumigación.

"Miro al cielo y yo ese cielo no lo he visto nunca. No es normal ese rastro de 40 estelas que luego se tape el sol y se quede nublado", ha expuesto Llorente.