Un campeón de la F1 pone toda la presión sobre Norris: "El título depende de cómo esté su mente..."

Nico Rosberg, campeón de la Fórmula 1 en el año 2016 con Mercedes, cree que las opciones de Oscar Piastri pasan por "la mente de Lando".

El mundial es de los McLaren. Se lo jugarán Oscar Piastri y Lando Norris. Y hay un campeón de la Fórmula 1 que cree que todo dependerá de la mentalidad de Lando. Si está fuerte, será campeón. Porque ve a los dos igual de rápidos. Es Nico Rosberg, campeón en el año 2016 con Mercedes.

En 'Sky Sports', Rosberg hace su apuesta: "Ya no se puede decir que Lando sea un poco más rápido. En algún momento hay que dejar de decir eso, porque ya no tiene base" "Oscar siempre ha sido extremadamente rápido y ahora los veo prácticamente igualados".

La mentalidad de Norris lo marcará todo: "El campeonato se decidirá en la mente de Lando. Esa es, lamentablemente, mi impresión. Dependerá de lo mentalmente sólido que pueda ser Lando".

Eso sí, sigue viendo a Piastri un pasito por delante: "Oscar es súper fuerte. Me ha sorprendido, porque todos sabíamos que es un gran piloto, pero el año pasado Lando todavía tenía la ventaja".

Sin puntos débiles, Rosberg apuesta por el piloto australiano: "Este año, Oscar es simplemente increíblemente constante, fuerte y rápido. No tiene puntos débiles. ¿Cuál es su punto débil? Ya no los tiene, y eso es bastante alarmante para Lando, porque Lando todavía tiene esos puntos débiles".