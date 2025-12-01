Ahora

"¿Cómo puede estar Max ahora a doce puntos?"

La insólita reacción de Hamilton cuando le dijeron que Verstappen había ganado en Qatar

El heptacampeón del mundo, que pensaba que Lando Norris había ganado en Losail, no ocultó su sorpresa por la victoria del neerlandés.

Max Verstappen y Lewis HamiltonMax Verstappen y Lewis HamiltonGetty

Un error de estrategia de McLaren en los primeros compases del Gran Premio de Qatar puso en bandeja la victoria a Max Verstappen y, por ende, puso al rojo vivo la lucha por el título.

El neerlandés, que partía desde la tercera posición, está a solo 12 puntos de Lando Norris con un colchón de cuatro sobre Oscar Piastri.

Al igual que ocurrió en 2021, Abu Dabi decidirá un título que de no ser por los errores de los de Woking ya debería estar visto para sentencia desde hace tiempo.

De hecho, la reacción de Lewis Hamilton ante los medios de comunicación cuando le dijeron que el de Red Bull había ganado la carrera ejemplifica la sorpresa que reina en el paddock.

"¿Max ha ganado? ¡Oh, vaya, no lo sabía! Wow, 'holyshit'. ¿Cómo puede estar Max ahora a doce puntos?", señaló el británico.

"Pensé que Piastri había ganado", añadió el de Ferrari, que prevé un final "emocionante" en Yas Marina: "Va realmente hasta el final, al límite".

"Todos sabemos que Max está haciendo un trabajo increíble. Tiene un equipo fenomenal detrás, y no hay duda de que han tenido el mejor coche en los últimos cuatro años. Quizá un poco menos al principio de esta temporada, pero de algún modo han vuelto. Está claro que tiene un coche fantástico, pero también está haciendo un trabajo excelente con él, así que no tengo nada que reprocharle", zanjó.

