El récord con el que Charles Leclerc iguala a Schumacher y entra en la historia de Ferrari

El monegasco, a pesar de no estar viviendo su mejor año en la escudería italiana, iguala a toda una leyenda como Schumacher en una faceta en la que Charles es de los mejores de la parrilla.

Charles Leclerc no está teniendo una temporada fácil en Ferrari. El piloto monegasco se ha encontrado con un monoplaza que es mucho menos competitivo de lo que se esperaba y eso, sumado a un cierto bajón de rendimiento, le está impidiendo luchar por victorias.

Aún así, Leclerc ha sido el que más resultados positivos ha cosechado. Sus números son considerablemente mejores que los de Lewis Hamilton, con quien se pensaba que iba a tener que sudar, y mucho, para superar. El británico tocó fondo en Hungría y su nivel ha estado muy por debajo de lo esperado esta primera mitad de temporada.

Aún así, Leclerc sigue mejorando marcas en Ferrari. En su séptima temporada en la escudería, el monegasco ha logrado encadenar cinco años de manera consecutiva consiguiendo como mínimo una 'pole' en cada campeonato. Un registro que solo había conseguido Michael Schumacher a principios del siglo XXI.

El talento de Leclerc en clasificación es evidente pero también hay un dato que deja en un lugar no tan bueno al joven piloto. De las 27 poles conseguidas en su trayectoria como piloto de Fórmula 1, Charles solo ha podido transformar en victorias cinco de ellas. Una tarea que sin duda debe mejorar si quiere, en los próximos años, ser serio aspirante al título.