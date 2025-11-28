Ahora

"Ha tomado la decisión de marcharse de México"

Exclusiva 'El Chiringuito': "Sergio Ramos ha decidido no seguir en Rayados"

Juanfe Sanz informó en el programa que el camero "seguirá jugando y no se retirará".

Poco después de las dos de la madrugada de este viernes, Juanfe Sanz soltaba el 'bombazo' en 'El Chiringuito'.

En una exclusiva mundial, el periodista anunció que Sergio Ramos ha tomado la decisión de abandonar México una vez finalice la temporada.

"Sergio Ramos ha decidido poner fin a su etapa en Rayados de Monterrey, ha tomado la decisión de marcharse de México", explicó Juanfe.

Eso sí, no se quiere ir con las manos vacías: "Está enamorado de la ciudad, de la afición y del país, y tiene como objetivo terminar su etapa ganando un título".

Tal y como informó el colaborador, el exjugador de Real Madrid, PSG y Sevilla seguirá en activo.

"Seguirá jugando, no se retirará. Se ve físicamente bien", zanjó Juanfe recordando el gran Mundial de Clubes que cuajó el camero en verano.

