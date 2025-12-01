El lamento de Bezzecchi tras lesionar a Marc Márquez

El piloto de Aprilia siente no haber podido "intentar ganarle de tú a tú" al de Ducati.

Finalizada la temporada 2025 de MotoGP, Marco Bezzecchi ha hecho balance sobre lo que ha deparado su primer año en Aprilia en una entrevista con 'Motosan'.

El compañero de Jorge Martín ha terminado tercero en el Mundial tras un final de año sobresaliente en el que ha logrado dos poles consecutivas y dos victorias en los dos últimos Grandes Premios.

La lesión de Marc Márquez, al que embistió en la salida del Gran Premio de Indonesia, le ha dado la oportunidad de subirse a lo más alto del podio, al que quizás con el de Cervera en pista no podría haber sido posible.

Y eso precisamente es lo que lamenta 'Bez': "Lo veo como una referencia, como el piloto más fuerte en este momento. Es segurísimo. Ganó el Mundial con cinco carreras de anticipación, así que no puede ser de otra manera".

"Nos caímos los dos en Indonesia y eso hizo que el final de temporada no fuese como esperaba, porque habría estado bien seguir peleando con él para intentar ganarle de tú a tú", ha explicado el italiano.

Eso sí, Marco no esconde que Marc no solo ha ganado por la Ducati, sino porque ha sido el mejor a lo largo de la temporada.

"Estuvo en el mejor equipo, pero no ganó solo por eso. Su moto fue competitiva, pero tampoco ganó solo por eso. Es una mezcla. Él es fortísimo, está en un estado de forma óptimo, muy motivado", ha zanjado.