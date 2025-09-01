La curiosa defensa del jefe de Mercedes a Kimi Antonelli: "Es un monstruo"

Toto Wolff, jefe de Mercedes, dice que lo que esperan de sus pilotos es que sean unos "monstruos" cuando se suben al coche.

Kimi Antonelli se llevó por delante a Charles Leclerc en el Gran Premio de Países Bajos. Su maniobra mandó al Ferrari al muro. Y en Mercedes le han defendido. Eso sí, de una manera muy peculiar. Lo ha dicho Toto Wolff, jefe de las flechas de plata, calificándolo como "monstruo".

Así lo dicho en 'Autosport': "Si baja la visera, tienes a un monstruo, y eso es lo que queremos".

"Durante la carrera, pensaba: ¿qué habría pasado si Kimi hubiera adelantado a un Ferrari? Creo que la gente en Italia habría estado encantada. Los aficionados italianos quieren un piloto italiano que luche, que lleve el coche al límite y, a veces, más allá del límite. Y eso es lo que ha pasado hoy. Obviamente, desde la perspectiva del equipo, no queremos sacar a un Ferrari. Por supuesto que no. Y estoy seguro de que Kimi, en particular, no quiere sacar a un Ferrari. Pero es lo que hay. Es una carrera dura", explica Toto.

Pide perdón a Ferrari: "Es una pena y lo siento por Charles y Ferrari. Pero queremos que intente esas maniobras y debe hacerlo".

Insiste en lo de ser "un monstruo": "En el coche de carreras, es un competidor feroz, y lo ha sido desde que pilotaba karts. Si baja la visera, tienes a un monstruo, y eso es lo que queremos".