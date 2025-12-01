El 'palo' de Hamilton a Ferrari: "Espero que nuestro sacrificio..."

El británico duda de la decisión de Ferrari de no tocar este coche y sólo pensar en la temporada 2026 y las nuevas normas.

Lewis Hamilton se quedó fuera de los puntos en Qatar. Otro fin de semana desastroso de Ferrari, con Charles Leclerc en octava posición. Ninguna opción para los dos pilotos de luchar. Un coche muy nervioso, lento en clasificación e incapaz de adelantar durante la carrera.

Ante los medios, Hamilton dejó un serio aviso a la escudería: dice que ojalá valga la pena el haber sacrificado la última parte del año pensando en las nuevas normas de la temporada 2026.

"Charles y yo dimos todo para sacar el máximo de este coche. Pero creo que esta carrera demuestra que los demás han desarrollado más tiempo y mucho más esta temporada. Estamos sufriendo mucho para mantenernos delante de otros equipos o incluso por delante de Williams. Esto demuestra cuánto han avanzado los demás y espero que nuestro sacrificio haya valido la pena", ha dicho el siete veces campeón de la Fórmula 1.

No quiso desvelar, al menos en público, qué necesita él para mejorar al volante del Ferrari: "¿Qué necesito además de tener un buen coche? No es algo de lo que quiera hablar en público. Pero hay muchas cosas que son necesarias para cambiar".

"Hay muchas áreas en las que debemos mejorar, así que en los próximos meses tendremos que mirar las cosas buenas y quedárnoslas, pero también cambiar todas las que no funcionan", detalla Lewis.

Es sexto en el mundial de pilotos, claramente amenazado por Kimi Antonelli, el rookie que tomó su asiento en Mercedes. Está a dos puntos. Pero lo más doloroso es el dato de podios: tres para el italiano... ninguno para Lewis cuando sólo resta una cita para finalizar la temporada.