Lewis Hamilton no puede más: "¡Es imposible hacer peor el coche todavía!"

El piloto británico de Ferrari está viviendo uno de sus peores momento en Fórmula 1 con un monoplaza al que no consigue adaptarse, pero que tampoco rinde en pista.

Lewis Hamilton está viviendo su particular travesía por el desierto en Qatar. Tras las sesiones al sprint en las que estuvo absolutamente desaparecido, quedándose fuera en la SQ1 y abandonando en carrera, se esperaba que el resultado de la clasificación fuese algo más positivo.

Sin embargo, se ha quedado bastante lejos de esa realidad. Los cambios que hicieron en Ferrari no surgieron efecto y volvió a quedarse fuera en la Q1, una vez más, al igual que en Brasil. Esto colmó el vaso de la paciencia del británico por radio: "¡Es imposible hacer peor el coche todavía!".

"Anoche estuve despierto hasta las 6 de la mañana, no podía dormir y solo pensaba: ‘Vale, ¿qué más puedo hacer para mejorar el coche? ¿Qué más puedo hacer para apoyar aún mejor a mis ingenieros? ¿Qué otros cambios se pueden hacer…?’ Solo anotando todas estas preguntas para luego escribir otra propuesta que pueda presentar", señaló.

"El dolor que siento por todos los que están en el garaje, pero también por todos en la fábrica que merecen buenos resultados, pero no es por falta de esfuerzo. No nos rendiremos, seguiremos empujando, incluso con todos estos días difíciles, tengo fe", agregó el británico.

Esta siendo una de las peores temporadas del siete veces campeón del mundo, que solo espera que acabe pronto este sufrimiento: "El coche va en la dirección incorrecta y es muy difícil para nosotros. No tenemos estabilidad, la trasera se desliza y rebota el coche"