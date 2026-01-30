Ahora

El curioso 'coqueteo' de la Fórmula 1 con Carlos Alcaraz y el 2026 de Fernando Alonso

La cuenta oficial de la competición ha respondido en redes al 'post' de Alcaraz en el que celebraba con el icónico gesto del piloto en 2006, dejando caer un atrevido 'guiño' al asturiano.

Fernando Alonso en la rueda de prensa de la FIAFernando Alonso en la rueda de prensa de la FIAGetty

Durante la celebración por todo lo alto de su pase a la final del Open de Australia 2026, Carlos Alcaraz tuvo un bonito detalle con Fernando Alonso. El murciano imitó la recordada celebración de 'la grulla' que el piloto protagonizó en 2006.

Fue en el Gran Premio de Japón, cuando el asturiano, saliendo desde la quinta posición y tras sus rivales directos por el título, Michael Schumacher y Felipe Massa, obtuvo el triunfo en Suzuka. De esta manera sentenciaba un campeonato a su favor que más tarde acabaría llevándose con Renault, imponiéndose a los Ferrari. Ahora, la cuenta oficial en 'X' de la Fórmula 1, ha tenido una curiosa interacción.

Alcaraz subía un 'post' en redes en el que comparaba su celebración con la del piloto. A esto, el perfil de la competición automovilística comentaba con un llamativo 'guiño' a Fernando. Se trata de un número "33", acompañado de un emoticono de "soon" (pronto) y otro de una interrogación. Una incógnita que parece más real que nunca.

De esta manera 'coqueteaba' la F1 con la posibilidad de que, en esta temporada 2026, llegue la tan esperada y comentada en los últimos años victoria número 33 de Fernando Alonso. Todo parece indicar que Aston Martin está desarrollando un coche competitivo, aunque el propio piloto llamaba a la calma tras los test de Barcelona. Un año cargado de incógnitas y con la máxima expectación por el desempeño de Fernando, que puede demostrar a sus 44 años, que aún tiene mucho que demostrar.

