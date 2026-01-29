Ahora

Ya rueda en Barcelona

El Aston Martin más agresivo: Newey cambia la suspensión, la tapa motor y una aleta que ningún otro equipo tiene

Lance Stroll ha dado la primera vuelta del Aston Martin AMR26 en los test de Barcelona, en la jornada de tarde de este jueves.

Imagen del Aston Martin AMR26

No hay ningún coche similar al Aston Martin en esta pretemporada. Lance Stroll puso en pista el AMR26 y las primeras imágenes demuestran un coche muy agresivo, muy diferente al resto de equipos.

Adrian Newey, que ha diseñado por completo este monoplaza, ha querido diferenciarse y parece que lo ha conseguido. Si funcionará o no ya se podrá ver en el Gran Premio de Australia.

La suspensión es absolutamente agresiva. También destaca la aleta de tiburón, que no tiene ningún otro coche. Tampoco la tapa motor.

Lance salió a pista a eso de las 17.10 horas de la tarde (horario peninsular español) con un coche negro, todavía sin los colores de Aston Martin.

Se espera que Fernando Alonso pueda rodar ya en la jornada matinal del viernes, con mucha expectación en los alrededores del circuito de Montmeló, en Barcelona.

