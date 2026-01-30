Aston Martin se encomienda a Fernando Alonso para exprimir el AMR26 de Newey: "No lo quiero en el muro"

Mike Krack, director del equipo en pista, quiere que el asturiano "esté en el coche" tras un jueves de "instalación" en el que Lance Stroll solo sumó cinco giros.

La sesión de test de este viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya es un momento marcado en rojo por Aston Martin.

El AMR26 diseñado por Adrian Newey tocó asfalto en la tarde de este jueves con Lance Stroll al volante y tuvo un pequeño percance quedándose parado a la entrada del pit-lane.

A pesar de ello, las sensaciones en el garaje de la escudería de Silverstone eran muy positivas, tal y como destilan las palabras de Mike Krack, director del equipo en pista.

"Cada vez que tienes un coche nuevo, siempre es emotivo, es un momento muy emocionante. Se ha invertido mucho trabajo en los últimos días y aún queda mucho por hacer, aunque creo que hoy podemos respirar y alegrarnos de haber sacado el coche", señaló en declaraciones que publica 'Motorsport'.

De hecho, afirma que hubo "sonrisas" en el garaje: "Ahora íbamos un poco tarde, pero hemos llegado a esta prueba, así que creo que podemos estar orgullosos y felices de ese logro. Fue un buen comienzo [con el motor Honda], unas cuantas sonrisas entre nosotros y ellos, y nuestro objetivo, obviamente, es aprovechar este tiempo para integrarnos todo lo posible y para aprender a trabajar juntos".

Eso sí, este jueves se puso tan solo la primera piedra: "Tenemos que ponernos en marcha, esto básicamente fue instalarnos hoy, ajustarlo todo, quiero decir, estamos en la semana de pruebas, no debemos olvidarlo y ahora se trata de acumular vueltas, dar pasos, aprender a trabajar juntos, integrar Honda y, sí, sacar el máximo partido al día. El tiempo será bueno, tenemos muchos neumáticos, así que lo esperábamos con ganas".

Y para la puesta a punto todos en Aston Martin se encomiendan a Fernando Alonso: "Fernando estaba en el muro de boxes hoy, quiero que esté en el coche, no en el muro, para ser sincero, pero que Lance saliera con el coche fue agradable, fue un momento agradable".

"Tenemos a Honda como socio de motores y hemos fabricado nuestra primera caja de cambios en mucho tiempo, además de la nueva reglamentación de chasis y unidad de potencia. Nos convertimos en un equipo de fábrica, tenemos a Adrian (Newey) a bordo… es emocionante. Son muchos cambios. Pero la F1 no te espera, tienes que estar preparado", ha zanjado.