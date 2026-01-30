Llega una masa polar por el norte de España que activa la alerta roja por oleaje en Galicia

Los detalles Una masa polar que entrará por el norte dejará este viernes precipitaciones generalizadas y fuerte viento. El temporal afecta a 82 carreteras, con 15 vías cortadas por nieve y 36 por inundaciones.

Una masa polar marítima afectará la Península y Baleares con precipitaciones generalizadas, especialmente en Galicia, y rachas de viento muy fuertes. La Aemet informa que la inestabilidad persistirá, con cielos nubosos y lluvias, excepto en el extremo sureste. La nieve caerá en el norte, descendiendo la cota a 800/1.000 metros. Las temperaturas máximas bajarán, excepto en el nordeste, y las mínimas descenderán en el sur y Galicia. En Canarias, habrá vientos moderados. El temporal afecta a 82 carreteras, 15 cerradas por nieve y 36 por inundaciones, principalmente en Aragón, Castilla y León, y Andalucía. Se recomienda precaución al conducir.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que la inestabilidad se mantendrá en toda la Península y Baleares por el paso de frentes y la entrada por el norte de una masa polar marítima, que dejará cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, salvo en el extremo sureste.

Los mayores acumulados serán en Galicia y zonas aledañas, con probabilidad de ser persistentes, localmente fuertes y con tormenta y granizo. Nevará en amplias zonas de la mitad norte, pudiendo bajar la cota hasta los 800/1.000 metros al final del día.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del territorio peninsular, ascendiendo en el extremo nordeste, mientras que las mínimas descenderán en el tercio sur, Galicia y oeste del Sistema Central, con ascensos en el tercio nordeste, fachada oriental y Baleares.

Pocos cambios en el resto. El viento será moderado en la Península y Baleares, alcanzando intensidades fuertes con rachas muy fuertes en el Cantábrico, norte de la vertiente atlántica, Alborán y gran parte de la meseta sur y del tercio oriental, sin descartar rachas huracanadas en cotas altas de las sierras del sureste. En Canarias, vientos moderados y cielos nubosos al norte de las islas, poco nubosos en el resto.

82 carreteras afectadas por el temporal

El temporal de nieve y lluvia que azota la Península afecta a las 5:30 horas de este viernes a un total de 82 carreteras, todas ellas de la red secundaria, de las que 15 están cerradas a la circulación por la nieve y 36 por inundaciones. Según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), las zonas más afectadas por el temporal de nieve siguen siendo Aragón (especialmente, la provincia de Huesca), Castilla y León y las provincias andaluzas de Almería y Granada.

La nieve ha obligado a cerrar al tráfico algunos tramos en 15 vías secundarias: la AL-5405, entre Granada y Almería; las A-395 y A-4025 en Sierra Nevada (Granada); la TE-68, entre Guadalaviar y el Valle Cabriel (Teruel); la ZP-5404, en Tarazona (Zaragoza); y la LN-8, en Asturias. En Castilla y León están cortadas la DSA-191 en Candelario (Salamanca); y la ZA-103 en Zamora.

En Cáceres permanecen cerradas las CC-137, CC-224, CC-241, CC-242 y CC-437 y, en Navarra, la NA-2011 en Pikatua y la NA-2012 entre Muskilda e Irati. Además, en 25 tramos de carreteras de las provincias de Almería, Granada, Huesca, Burgos, León, Salamanca, Lleida y Navarra es obligatorio el uso de cadenas para circular. Destacan entre estas carreteras dos ramales de la Nacional 330, el N-330a, entre Canfranc-Estación y Candanchú, y el N-330b, en Candanchú, ambas en Huesca.

Por otro lado, la lluvia ha provocado cortes en 36 carreteras secundarias, especialmente en Andalucía, donde la provincia de Cádiz es la más afectada, con 24 vías -ninguna de la red principal- en las que no se puede circular en alguno de sus tramos. Tres de Granada, otras tres de Jaén, una de Córdoba, otra de Málaga y otra de Sevilla completan las 33 vías andaluzas afectas con cortes a la circulación por las inundaciones que han provocado las lluvias.

En Castilla y León en dos carreteras -las LE-5703 y LE-5705- hay cortes al tráfico por esa misma causa, y lo mismo ocurre en Extremadura en la BA-074 (Badajoz) y en la CC-146 (Cáceres).

Tráfico recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca. Tráfico recuerda a los conductores que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.

