Duro de ver: el momento en el que Carlos Alcaraz vomita en el Open de Australia ante Zverev

Duro de ver: Carlos Alcaraz vomita durante las semifinales del Open de Australia ante Zverev

El tenista español sufrió durante su partido contra Alexander Zverev a causa de las altas temperaturas, los calambres y la fatiga; y acabó vomitando en el tercer set.

Carlos Alcaraz no ha tenido un día fácil. El tenista español ha sufrido bastante este viernes para derrotar a Alexander Zverev en las semifinales del Open de Australia (6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5).

Pese a su triunfo, Carlitos ha tenido que lidiar con las altas temperaturas que han azotado el torneo, la fatiga, calambres musculares e incluso con el vómito. El murciano se ha visto agotado tras ganar los dos primeros sets del encuentro, y ha sido en ese momento donde ha comenzado su pesadilla.

Cuando iba 3-2 en el tercer set, se ha podido ver cómo Alcaraz ha cogido una toalla en su banquillo, en la que ha vomitado hasta dos veces. Nada más devolver, el tenista se lo ha comunicado a su equipo, el cual no ha podido ayudar a Carlos en el momento. "He vomitado, no sé si tengo que tomarme algo", le decía Carlos a su equipo.

Tras este momento de sufrimiento, el español ha perdido los dos siguientes sets, donde 'Sascha' ha conseguido empatar el partido. Además, el número uno del mundo fue atendido a causa de los calambres que dinamitaban su juego y por los cuales el teutón se ha quejado en repetidas ocasiones.

"Es increíble que le traten por calambres, es una mierda. Siempre estáis protegiéndoles a él y a Sinner todo el rato", criticó el tenista alemán en medio del partido, cuando atendían a Alcaraz.

Finalmente, en el quinto y último set, el español ha remontado la ventaja que tenía Zverev, derrotándole 7-5 y sellando su pase a la final del Open de Australia por primera vez. El domingo 1 de febrero, Carlos Alcaraz se enfrentará al ganador de la semifinal entre JannikSinner y Novak Djokovic, por el título.