La fuerte convicción de un icono del tenis sobre la ruptura de Alcaraz y Ferrero: "Habrá una segunda parte"

David Ferrer, capitán del cuadro español de la Copa Davis, cree que jugador y entrenador volverán a unir sus caminos en un futuro no muy lejano. El alicantino segura que "tiene que ser así".

Carlos Alcaraz ha firmado una de sus mejores actuaciones de su carrera para meterse en su primera final de Open de Australia. El murciano ha superado a Alexander Zverev en un partido que se ha ido a las cinco horas y media y en el que Carlos ha sufrido calambres e incluso vómitos.

Aún así, el resultado final ha sido favorable para el número uno del mundo. 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5 en una batalla absolutamente épica. Todo en un torneo en el que Carlos llegaba algo cuestionado tras su sorprendente ruptura con Juan Carlos Ferrero tras siete años como técnico.

Aún así, Alcaraz ha vuelto a acallar las críticas en pista con un rendimiento y nivel dignos de número uno. David Ferrer, capitán del equipo español de la Copa Davis, destaca el profesionalismo de Carlos y revela una posible reconciliación entre el murciano y Ferrero.

"He hablado con Juan Carlos porque es mi amigo. Tampoco es que haya hablado del tema en sí, era para saber cómo está él. Ha sido una relación personal muy intensa, han viajado muchísimo y han vivido mucho conjuntamente, pero bueno, yo creo que todo volverá", confiesa David en unas declaraciones que recoge 'Eurosport'.

"Yo puedo hablar bien de ambos y de la familia de Carlos. Es difícil cuando no estás, hablar por hablar. Me hubiera gustado que hubiese sido de otra manera. Creo que habrá una segunda parte, no sé cómo, pero como son buena gente, tiene que ser así", concluye Ferrer.