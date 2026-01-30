El homenaje histórico de Carlos Alcaraz a Fernando Alonso tras su épica victoria en el Open de Australia

El tenista murciano sigue haciendo historia con su victoria a Alexandre Zverev en Melbourne y se acordó del piloto asturiano en su celebración por el pase a la final del primer Grand Slam del año.

Victoria épica de Carlos Alcaraz en las semifinales del Open de Australia 2026 donde ha logrado remontar un partido agónico ante Alexander Zverev que ha durado 5 horas y 27 minutos. Tras imponerse por 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5, el murciano lo ha celebrado por todo lo alto, imitando incluso a otra leyenda del deporte español, nada más y nada menos que Fernando Alonso. Así lo ha confirmado más tarde en redes sociales, con la publicación de ambas celebraciones una junto a la otra.

"Ha sido uno de los partidos de una mayor demanda física de mi corta carrera", declaraba el número uno del ranking ATP. El de El Palmar sufrió calambres y hasta vómitos durante el transcurso del partido y al finalizar afirmaba que "ahora mismo solo piensa en recuperarse para la final". Será el domingo, ante el vencedor del duelo de la otra semifinal donde Jannik Sinner y Novak Djokovic se verán las caras.

Ha sorprendido especialmente uno de los gestos de Carlitos en medio de la euforia por el triunfo. Como lo hiciera el piloto asturiano tras ganar el Gran Premio de Japón en 2006 imponiéndose a Michael Schumacher y sentenciando así la competición a su favor en una de las eras de mayor rivalidad que se recuerdan en la Fórmula 1. Con el mítico gesto del 'avión' que tanto se recuerda del veterano piloto de Aston Martin sobre su Renault.

Ha sido una de las victorias más espectaculares de la trayectoria de Alcaraz, que puede hacer historia el domingo si, a sus 22 años, se hace con el último Grand Slam que aún no tiene. Un tributo de leyenda de uno de los deportistas nacionales que se está aún forjando una carrera al nivel de los más grandes y que tenía claro tras el duelo cuales han sido las bases de su victoria: "He puesto el corazón y me siento orgulloso de haber remontado. Pase lo que pase hay que seguir creyendo y eso es lo que he hecho hasta el final".