Ahora

¿El 26 de Newey?

Aston Martin dispara la ilusión con Fernando Alonso: atención a esta imagen con el número 26

El enigmático mensaje de Aston Martin en sus redes sociales, con un 26 que algunos relacionan con el número de mundiales que podría alcanzar Adrian Newey.

26

Aston Martin mantiene el misterio, pero sigue dejando pistas que ilusionan muchísimo. Una imagen de una cinta métrica que, centímetro a centímetro, pero justo llega a ese número 26. Una cifra de las que hacen soñar.

Porque ese número estaría relacionado con el número de títulos mundiales que persigue Adrian Newey, ahora mismo con 25 en su palmarés.

¿Será el 26 el del Aston Martin? ¿El tercero de Fernando Alonso? Otro mensaje esperanzador. Una pieza más del enigmático AMR26.

Se espera que el coche verde se ponga en pista este jueves en los entrenamientos de pretemporada de Barcelona, donde sus rivales llevan rodando desde este lunes.

