Récord histórico de audiencia de 'El Chiringuito' en Catalunya tras la debacle del Real Madrid ante Mourinho

El programa presentado por Josep Pedrerol, líder en su franja, tuvo un 16,4% de share en Catalunya con tramos de 21,4%. Entre jóvenes de 25 a 44 años, arrasó con un 26,2%.

El programa especial de 'El Chiringuito' tras la derrota del Real Madrid por 4-2 ante el Benfica de José Mourinho causó furor en Catalunya.

El espacio presentado y guiado por Josep Pedrerol completó su segundo día más visto de la temporada con 796.000 espectadores únicos.

Los datos de audiencia en la comunidad catalana son sencillamente brutales. 'El Chiringuito' tuvo un 16,4% de share con tramos de 21,4%. Además, entre jóvenes de 25 a 44 años, el programa arrasó con un 26,2%.

En clave nacional, la tertulia sumó un 6,1% de share, llegando a cuotas del 8,3% durante la noche.

Mención especial merecen los datos de audiencia en Asturias y Galicia, donde hubo un 9,6% y un 9,1% de share respectivamente.

Enero, el mejor mes de la temporada de 'El Chiringuito'

El programa ha sido imbatible en el arranque de 2026. Josep Pedrerol y su equipo han registrado un 4,3% de share de media en el primer mes del año y 619.000 espectadores únicos.

'El Chiringuito', líder de audiencias y temático, ha conseguido su mejor cuota desde el pasado mes de agosto de 2025.

En comparación con los cuatro anteriores meses de enero, iguala la marca registrada de 2025 y supera con creces al primer mes de 2022 y 2023, los cuales terminaron con un 3,9% y 3,8% de share, respectivamente.

Redes sociales, territorio Chiringuito

Entre Twitch, Youtube, Kick, Instagram, X (antiguo Twitter), TikTok y Facebook, el programa sumó más de 125 millones de visualizaciones tras la debacle del Real Madrid en el estadio Da Luz ante el Lisboa de José Mourinho.