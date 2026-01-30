La Fiscalía insta a Aldama a presentar en la Audiencia Nacional las pruebas que dice tener sobre la financiación irregular del PSOE

Los detalles Fuentes de Anticorrupción aseguran a laSexta que la documentacía que pudiese aportar el empresario será estudiada por el fiscal del caso, Luis Pastor, y actuará en consecuencia.

Este jueves, el empresario Víctor de Aldama deslizó en su declaración como investigado en el 'caso hidrocarburos' que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de la petrolera PDVSA que contendría documentación relacionada con la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

El comisionista del 'caso Koldo' ha sostenido que esa información guarda relación con el sector de los hidrocarburos pero no con Villafuel, la empresa en torno a la que gira esta causa que se sigue en la Audiencia Nacional.

Tras escuchar las palabras de Aldama, desde la Fiscalía Anticorrupción instan al empresario a presentar las pruebas que tenga sobre una eventual financiación ilegal del PSOE en una próxima declaración en la Audiencia Nacional, como confirman fuentes del órgano a laSexta.

Si se presenta, esa documentación será estudiada por el fiscal del caso, Luis Pastor, y actuará en consecuencia. "Nosotros con Aldama, nada. Lo de siempre: lo que tenga que decir y quiera hacerlo, a presencia judicial. Con nosotros no tiene que hablar nada antes", apuntan estas fuentes.

¿Qué contiene ese sobre?

Aldama no quiso dar detalles sobre el contenido del sobre, emplazando al Ministerio Público a llegar a un acuerdo para profundizar más en ese extremo. Cabe recordar que en uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el 'caso hidrocarburos' ya se hacía referencia a "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y como destinataria la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez.

Lo custodiaba Luis Alberto Escolano, quien guardaba "documentación de carácter sensible" de Aldama, según señaló entonces la UCO. Tras pedirle este último que le enviase "lo solicitado" por un medio de comunicación, Escolano le remitió fotos del documento dos meses antes de ser detenido en el 'caso hidrocarburos', el 7 de octubre de 2024.

Los investigadores no pudieron determinar entonces el contenido del sobre, si bien sospechaban que esa documentación estaba vinculada al sector de hidrocarburos. Para la UCO era clave en este asunto la "intermediación" de Delcy Rodríguez, que recibió la documentación y después se la entregó a Aldama el 4 de febrero de 2020.

También consideró "significativo" que Aldama recibiese ese sobre en "una fecha muy cercana" a la llegada de Rodríguez al aeropuerto de Madrid, el 20 de enero. Según el informe, el empresario acudió el 30 de noviembre a Calatayud, justo después de salir de la cárcel, para reunirse con Escolano y recuperar el sobre.

Hazte Oír eleva su ofensiva contra Sánchez

La asociación publicó este jueves un artículo en el diario 'amNY' en el que denuncian "los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez y señala el eje Zapatero-Maduro", dentro de lo que denominan como una "ofensiva" que sitúan a nivel nacional e internacional.

Esta acción busca, según la asociación, poner el foco "en una de las principales plazas internacionales donde se investigan y persiguen causas vinculadas al régimen venezolano". La imagen del artículo es la lona que instalaron delante del Congreso de los Diputados que muestra al presidente del Gobierno al lado de los casos que le rodean en los últimos meses.

