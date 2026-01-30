Carlos Alcaraz tira de heroica y se clasifica para su primera final del Open de Australia

El número 1 del mundo sobrevive a vómitos y calambres para convertirse en el tenista más joven de la historia en llegar a la final de los cuatro Grand Slams.

Carlos Alcaraz ya espera rival en la final del Open de Australia, que saldrá del duelo que enfrenta a Jannik Sinner y Novak Djokovic, tras vencer a Alexander Zverev en la mañana de este viernes.

El número 1 del mundo se llevó las dos primeras mangas, pero en el tercero empezaron sus sufrimientos en forma de vómitos y calambres.

El murciano iba literalmente tieso y así se lo hizo saber a Samu López y a su equipo, pero también a un Sascha que puso el empate en el marcador tras llevarse la tercera y cuarta manga en el tie-break.

Y lo cierto es que el germano tuvo en su mano la clasificación para la final sacando para ganar en el quinto set, pero ahí, una vez más, surgió esa inigualable capacidad de resiliencia de Carlitos.

Recuperó la rotura, mantuvo el saque y volvió a romperle al germano para cerrar el partido en 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5 en cinco horas y 27 minutos.

Esta marca tan solo han sido superada en Melbourne en el partido de segunda ronda de 2023 entre Andy Murray y Thanasi Kokkinakis (cinco horas y 45 minutos) y por la legendaria final entre Rafa Nadal y Novak Djokovic en 2012 (cinco horas y 53 minutos).

Alcaraz se convierte en el tenista más joven de todos los tiempos en llegar a la final de los cuatro Grand Slams a sus 22 años y 272 días.

Además, se asegura una renta mínima de 1.450 puntos sobre Sinner, por lo que llegará a Indian Wells (4 al 15 de marzo) como número uno, sumando 62 semanas en lo más alto del ranking.