La emotiva felicitación de Djokovic a Alcaraz tras su pase a la final del Open de Australia

La felicitación de Djokovic a Alcaraz tras su pase a la final del Open de Australia

El serbio se acercó al tenista murciano y el resto de su equipo para felicitarle por su victoria ante Zverev, que le clasifica por primera vez en su carrera para una final en Melbourne.

Reconocimiento entre campeones el que se vivió en los pasillos de la Rod Laver Arena entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic tras la agónica victoria del murciano en un partido muy sufrido, el tercero más largo de la historia del Open de Australia, ante su rival, Alexander Zverev.

El serbio se acercó a felicitar al número uno del mundo por el paso a su primera final en Melbourne, mientras este se recuperaba del agónico duelo en una bicicleta estática. Nole saludó a todo el equipo del primer finalista y se detuvo unos segundos, justo antes de su encuentro de semifinales.

Será ante Jannik Sinner, quien busca revalidar su título de campeón en Australia por tercer año consecutivo, una marca que solamente el que será hoy su rival ha logrado. El 'rey de Melbourne' llega mostrando un alto nivel de tenis y con las pilas cargadas, tras los abandonos de sus dos últimos rivales.

De ahí saldrá el segundo finalista que se medirá con Alcaraz el domingo por el primer Grand Slam de la temporada. El partido puede suponer la entrada de Carlos al 'hall of fame' del tenis, ya que de ganar, se convertiría en el jugador más joven de la historia en coronarse en los cuatro grandes. Una felicitación del 'rey' del torneo al murciano, consciente de la grandeza del tenista de solo 22 años.