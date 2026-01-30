"¡Fuera el ICE!": EEUU sale a la calle para protestar contra los crímenes de la fuerza paramilitar de Trump

Los detalles Miles de personas se han concentrado ante un hospital de Nueva York para pedir la abolición de las milicias antimigrantes de Trump y honrar la memoria del enfermero Alex Pretti, asesinado el pasado sábado en Minnesota.

Miles de personas protestaron en Nueva York contra el asesinato del enfermero Alex Pretti por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota. La vigilia, organizada por la New York Immigration Coalition y otras entidades, se realizó frente al hospital NY Harbor Healthcare System, donde trabajaba Pretti. A pesar de las bajas temperaturas, los manifestantes llenaron de velas un altar improvisado y recordaron a Renee Good, también víctima de agentes paramilitares. Se exigió la abolición del ICE por la violencia reciente. La familia de Pretti confirmó que estaba siendo vigilado por ICE tras participar en protestas. Un video previo muestra un altercado con agentes federales, lo que incrementó la tensión antes de su muerte.

"¡Fuera el ICE!". Con ese grito atronador han protestado miles de personas en Nueva York contra el asesinato del enfermero Alex Pretti a manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado fin de semana en Minnesota. La vigilia, convocada por varias organizaciones, entre ellas la New York Immigration Coalition (NYIC), ha tenido lugar esta madrugada lugar frente al hospital para veteranos NY Harbor Healthcare System, el centro homólogo en la capital neoyorquina a donde trabajaba Pretti, que fue asesinado a sus 37 años, en Minneapolis.

Pese a que se han registrado temperaturas de hasta 16 grados bajo cero y las calles de la Gran Manzana siguen repletas de nieve, miles de personas se han congregado para llenar de velas un altar improvisado en el que también se recordó a Renee Good, que fue asesinada a manos de los agentes de las brigadas paramilitares de Donald Trump unos días antes. Además, se ha homenajeado a otros muchos migrantes que han sido detenidos en las últimas semanas por el ICE.

Varios de los asistentes a la concentración han acudido portando carteles en los que se denuncian los abusos policiales y se pide, directamente, la abolición del ICE tras la espiral de violencia que ha causado este mes de enero. "Los enfermeros piden justicia y derechos civiles para todos", "Abolir el ICE" o "Justicia para Pretti", rezaban algunos de esos carteles.

La familia de Pretti confirma que el ICE llevaba tiempo siguiéndole

La familia del enfermero ha confirmado tras su muerte que el hombre había participado en protestas en Mineápolis después de que agentes de inmigración mataran a Renee Good.

Recientemente, el presidente estadounidense, Donald Trump, compartió en sus redes sociales un video grabado once días antes de la muerte de Pretti en la que se muestra un altercado previo entre este y unos agentes federales. Este nuevo video se dio a conocer un día después de que la cadena 'CNN' revelara que Pretti estaba en la mira de los agentes de migración antes de que fuera abatido en las calles de Minneapolis.

Según el medio estadounidense, el enfermero acabó con una costilla rota tras el altercado plasmado en el video y los agentes federales habían comenzado a "documentar detalles" sobre él.

