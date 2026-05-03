El curioso 'capricho' de Sergio Pérez: "Espero que Aston Martin no mejore..."

Sergio Pérez ha soltado una frase en el corralito posterior a la carrera del Gran Premio de Miami que no ha dejado indiferente a nadie refiriéndose a la evolución de Aston Martin este año.

Sergio Pérez ha vuelto a la parrilla de salida este año de la mano de Cadillac. Tras su paso de cuatro temporadas por Red Bull, en 2025 se quedó sin asiento en el 'Gran Circo'. Cuando parecía que su periplo por la Fórmula q había llegado a su fin, llego la marca estadounidense para darle una segunda vida.

Y lo cierto es que no está siendo una segunda vida muy plácida. Con un equipo completamente nuevo, era de esperar que ocuparan las últimas posiciones. Lo que quizá no esperaban era su compañero de viaje en la zona baja.

Aston Martin comparte los últimos puestos con Cadillac, algo que propicia los continuos enfrentamientos en pista entre Fernando Alonso y el mexicano: "Espero que el Aston Martin no mejore muy rápido para seguir divirtiéndome con Fernando".

"Fernando tiene un gran 'racecraft' y es muy limpio. Pelear con él siempre es muy divertido porque es superagresivo y superinteligente. Sabes que cuando se aleja, algo está planeando. Y cuando se acerca, igual. Siempre planifica sus movimientos", concluyó.

El mexicano se ha deshecho en halagos con el bicampeón del mundo, con quien, a priori, seguirá compartiendo batallas en pista hasta por lo menos la segunda mitad de esta temporada, cuando se espera que el equipo de Silverstone dé el salto.