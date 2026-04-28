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'El Cafelito'

Edwin Congo, exfutbolista y odontólogo: "Luis Figo se lesionó por una caries"

Congo responde en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol sobre la importancia de cuidarse la boca: "Hay muchos jugadores que sufren lesiones por las infecciones".

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¿Es verdad que existe una relación entre las lesiones y la caries? Responde Edwin Congo, exfutbolista y odontólogo, en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol.

"Muchos jugadores no saben eso. Hay muchos jugadores que sufren lesiones por las infecciones. La caries está ligada a la parte nerviosa, se va a la sangre y eso al músculo", cuenta el exfutbolista.

Y desvela la lesión que sufrió Luis Figo: "A Figo le pasó eso. No sabía que tenía una caries y le estaba provocando una lesión muscular. Le quitaron la caries y se le quitó la lesión".

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