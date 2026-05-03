La F1 dará marcha atrás: ¡El presidente de la FIA quiere volver a los motores V8 en 2030!

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, confirma su intención de volver a los motores V8: "Mi objetivo es adelantarlo a 2030".

La nueva normativa de Fórmula 1 no ha empezado con buen pie. Los motores 50% combustión y 50% eléctricos no han convencido a la gran mayoría de la parrilla y ya se ha empezado a especular sobre cuando se volverá a cambiar la reglamentación.

Aunque en los últimos meses, la nostalgia parece haberse apoderado de la Fórmula 1. Esta nueva era de la categoría, con elementos nuevos como el superclipping (cuando el coche pierde velocidad punta en la recta al quedarse sin batería) y la gestión excesiva de la energía ha hecho que muchos pilotos y fans hayan querido recordar los tiempos de antaño.

Épocas de motores V8 o V10, mucho más sencillos, con un sonido estremecedor, y sobre todo, sin electrificación. Actualmente, la F1 utiliza desde 2014 un motor V6 turbo-híbrido, aunque el debate sobre una posible vuelta a los motores V8 siempre ha estado presente en el paddock.

Sin embargo, con este nuevo reglamento parece que el regreso a los V8 es más que posible. De hecho, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, ha hablado sobre el retorno de estas unidades de potencia a la parrilla.

"El regreso de los motores V8 o V10 es inminente. Es solo cuestión de tiempo. En 2031, la FIA tendrá la potestad de hacerlo, sin necesidad de la votación de los fabricantes de motores . Pero mi objetivo es adelantarlo a 2030 , algo que todos nos piden", dijo Ben Sulayem, según recoge 'Formula Passion'.

Un regreso a los V8, que el emiratí ha confirmado que sucederá: "Los fabricantes quieren que suceda, pero incluso si votaran en contra de su introducción en 2030, ocurriría en 2031. No se trata de si necesita su apoyo o no. Sucederá, los V8 llegarán”.

Además, el presidente de la FIA ha alabado a estos motores que tendrían una electrificación muy baja, lo que sería un cambio brutal en la hoja de ruta que ha seguido la F1 los últimos años. "El motor más fácil de manejar es el V8. Tiene un sonido agradable, es menos complejo y es ligero. Pronto oirán hablar de él. La electrificación será mínima", concluyó Ben Sulayem.

Si este cambio sucede en los próximos años, la competición volvería a la generación de motores anterior, que utilizó entre 2006 y 2013. Unas unidades de potencia de 2.4 litros y 18.000 revoluciones por minuto, que difieren mucho de los V6 actuales, de 1.6 litros y revoluciones limitadas a 15.000. Un regreso que sería una vuelta al pasado, y al rugir de los motores de antaño.