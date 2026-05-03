Ahora

Terminó decimoquinto

Enfado por radio de Alonso con Aston Martin mientras adelantaba a Bottas: "Ya no puedo..."

El asturiano no se tomó nada bien que la escudería británica le diera órdenes cuando se encontraba en un momento importante de la carrera. Fernando no dudó en mostrar su descontento.

Fernando AlonsoFernando AlonsoGetty

Fernando Alonso ha vuelto a vivir un gran premio complicado en Miami. El asturiano a finalizado en la decimoquinto posición después de una carrera que, eso sí, ha podido terminar. Tal y como está la situación en Aston Martin, eso ya es un paso de grandes dimensiones.

Aún así, eso no ha librado al bicampeón del mundo de vivir situaciones algo tensas con su equipo. Cuando peleaba por ganarle la posición a Valteri Bottas, el ingeniero se puso en contacto con Fernando para pedirle que hiciera algunas comprobaciones con la radio.

"Me cambiáis el despliegue de batería cada vuelta. Lo que estaba pensando hacer ya no lo puedo hacer", exclamó Alonso después de varias peticiones en un momento de cierta tensión con la escudería.

La carrera del asturiano consistió en seguir cogiendo confianza con el coche y comprobar de, verdad, que las mejoras han surgido efecto en cuanto a vibraciones y fiabilidad. Parece que tras un parón complicado en Honda y Aston Martin, esos problemas son parte del pasado.

Fernando y Stroll han podido terminar la carrera, aunque para ver una cierta mejora en el rendimiento habrá que esperar hasta después de verano, según ha confirmado el propio Alonso.

Las 6 de laSexta

  1. García Ortiz compara lo que le ha ocurrido con la "muerte civil" que había en Roma: "Afronto la sentencia y las consecuencias"
  2. "La mayor amenaza para la comunidad transatlántica no son sus enemigos externos": EEUU alimenta una posible brecha en la OTAN
  3. Trump avanza que probablemente rechace el plan de paz de Irán: "No han pagado un precio lo bastante alto"
  4. Ábalos encara su declaración por el caso Koldo con el objetivo de desmentir las acusaciones tras negar la mayor desde 2024: "Si algo no he hecho es lucrarme"
  5. "No tienen corazón": la desesperación y el enfado por el 'no' del PP, Vox y Junts a la prórroga de los alquileres
  6. Subidas desproporcionadas de los seguros de salud y denegaciones masivas: la discriminación que sufren las personas con VIH positivo