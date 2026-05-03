Enfado por radio de Alonso con Aston Martin mientras adelantaba a Bottas: "Ya no puedo..."

El asturiano no se tomó nada bien que la escudería británica le diera órdenes cuando se encontraba en un momento importante de la carrera. Fernando no dudó en mostrar su descontento.

Fernando Alonso ha vuelto a vivir un gran premio complicado en Miami. El asturiano a finalizado en la decimoquinto posición después de una carrera que, eso sí, ha podido terminar. Tal y como está la situación en Aston Martin, eso ya es un paso de grandes dimensiones.

Aún así, eso no ha librado al bicampeón del mundo de vivir situaciones algo tensas con su equipo. Cuando peleaba por ganarle la posición a Valteri Bottas, el ingeniero se puso en contacto con Fernando para pedirle que hiciera algunas comprobaciones con la radio.

"Me cambiáis el despliegue de batería cada vuelta. Lo que estaba pensando hacer ya no lo puedo hacer", exclamó Alonso después de varias peticiones en un momento de cierta tensión con la escudería.

La carrera del asturiano consistió en seguir cogiendo confianza con el coche y comprobar de, verdad, que las mejoras han surgido efecto en cuanto a vibraciones y fiabilidad. Parece que tras un parón complicado en Honda y Aston Martin, esos problemas son parte del pasado.

Fernando y Stroll han podido terminar la carrera, aunque para ver una cierta mejora en el rendimiento habrá que esperar hasta después de verano, según ha confirmado el propio Alonso.