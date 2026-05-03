Alonso confirma cuando llegarán las mejoras: "Hasta la carrera..."

El piloto asturiano logró ser el mejor de la zona baja a pesar de parar muy tarde esperando la lluvia en el Gran Premio de Miami.

Aston Martin se va en positivo de Miami. Tras un inicio de año terrorífico, los de Silverstone por fin pueden traer buenas noticias. No ha habido grandes problemas de fiabilidad y parece que han desaparecido las vibraciones.

A pesar de eso, el rendimiento sigue siendo pobre. Solo Cadillac es rival para Aston Martin. En Miami, Aston parece haber estado algo por delante de la marca americana. Fernando Alonso ha sido el primero de este grupo de la zona baja.

El asturiano completó más de 40 vueltas con los neumáticos medios. A pesar de eso, el ritmo era bastante bueno comparado con sus competidores. La lluvia no llegó, por lo que al final tuvo que montar las ruedas blandas para llegar al final.

"Segunda carrera sin percances y el ritmo tampoco era nada del otro mundo. Intentar hacer 15º y no 16º. Estábamos esperando por si al final llovía, pero tenemos tanta distancia con el 14 que incluso evitando una parada habríamos seguido en la misma posición", señaló Alonso.

Y no le fue mal, consiguió remontar posiciones con las gomas frescas y adelantar a Sergio Pérez para ocupar finalmente el puesto 15º, posiblemente, lo mejor que puede conseguir a día de hoy, puesto que la distancia con el siguiente monoplaza es abismal.

"Intentar entretenernos. Yo con Lance hablamos de esperarnos un poco para tener más entretenimiento. Hasta la carrera 12 o 14 no tendremos nuevas piezas", concluyó el asturiano sobre el futuro del equipo.