Charles Leclerc, hundido tras su error en el GP de Miami: "Pido perdón al equipo, ha sido mi error"

El piloto monegasco de Ferrari se ha mostrado hundido ante los medios después de su error en la última vuelta del Gran Premio de Miami.

Charles Leclerc acabó la carrera con bastantes complicaciones. A pesar de ponerse primero en la salida en Miami, el ritmo del de Ferrari decayó a las pocas vueltas. Tanto fue así, que incluso acabó en la 5ª plaza tras las paradas, fuera del podio.

Pero eso no fue todo. Al ser uno de los primeros en pasar por boxes, se vio obligado a hacer numerosas vueltas con los neumáticos duros, algo que acabó pasándole factura.

Mientras peleaba con Piastri por el último puesto del podio, el monegasco perdió el control de su coche y trompeó en mitad de la pista, impactando sutilmente con las protecciones. Lo que en un principio parecía fallo de neumático, el monegasco negó que esto fuera así.

"No he tenido un problema, he sido todo yo. He sido más optimista de lo que debería. Estoy decepcionado conmigo mismo. No hay excusas ni palabras", señaló Charles Leclerc en el corralito en unas declaraciones recogidas por 'DAZN'.

El de Ferrari concluyó en su discurso: "Lo mejor que puedo hacer es ir a casa y reflexionar. He ido al límite, pero hoy me he sobrepasado. Pido perdón al equipo, ha sido mi error".