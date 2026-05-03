El orgullo de Vinícius ante el Espanyol para evitar el 'alirón' del Barça

El brasileño, con dos goles de bandera y una actuación magnífica, pospone la consecución del título liguero por parte de los blaugrana. El Clásico de la próxima semana será decisivo.

Vinícius no estaba por la labor de llegar al Clásico de la semana que viene con La Liga decidida. El brasileño se echó el equipo a la espalda cuando el Madrid menos peligro estaba generando y, con dos 'genialidades', selló la victoria blanca en Cornellá.

En el minuto 55, 'Vini' firmó una gran internada por banda izquierda, se apoyó en Gonzalo para 'tirar' la pared y, con un amago de mucha clase (se deshizo de dos defensas), se quedó solo ante Dmitrovic. El guardameta perico rozó el remate de Vinícius pero no pudo evitar que el esférico acabara entrando.

El segundo 'zarpazo' fue diez minutos después. Un gol de bandera. El extremo brasileño, de nuevo percutiendo por banda izquierda, encontró a Bellingham en la frontal del área. El inglés devolvió el esférico a 'Vini' con un tacón magistral y el 'carioca' sentenció el encuentro con un disparo a la escuadra.

Todo en un partido que comenzó bastante movido en lo que respecta a Vinícius. Vio la amarilla en los primeros minutos tras un pique con El Hilali. El lateral perico sería expulsado minutos después por una falta sobre 'Vini' pero el VAR llamó a Gil Manzano para que revisara la acción. El colegiado cambió la roja por amarilla.

El Madrid evita con la victoria ante el Espanyol el 'alirón' del Barça y deja todo por decidirse en el Clásico de la próxima semana. Los blancos visitarán el Camp Nou y todo lo que no sea ganar proclamará al Barça campeón de Liga.

El Espanyol, por su parte, sigue con su racha terrible de resultados. Los pericos siguen sin ganar este 2026 y, si el Sevilla gana este lunes a la Real Sociedad, se pondrán solo a tres puntos del descenso. La próxima jornada, en un duelo vital por seguir en Primera División, los de Manolo González visitarán el Sánchez Pizjuán.