De campeón a campeón

El 'consuelo' de Alonso a Verstappen tras perder el Mundial en Abu Dhabi: "El resto de pilotos..."

El asturiano quiso resaltar el talento del neerlandés después de haber cedido la corona de la Fórmula 1 cuatro temporadas después.

Fernando Alonso y Max VerstappenFernando Alonso y Max VerstappenGetty

Fernando Alonso es uno de los pocos pilotos de la parrilla que puede decir que tiene un Mundial de Fórmula 1. Antes del Gran Premio de Abu Dhabi de este fin de semana, solo el asturiano, Lewis Hamilton y Max Verstappen tenían el privilegio de tener en su poder un título de la máxima competición del automovilismo.

Sin embargo, a ese selecto grupo de pilotos se le ha unido desde el pasado domingo Lando Norris. El británico certificó su primer Mundial asegurando el podio que necesitaba para no ceder ni ante Max ni ante su compañero de equipo Oscar Piastri.

El gran derrotado de la noche fue el piloto de Red Bull. Verstappen, tras haber firmado un final de temporada memorable, se quedó a las puertas de completar una remontada que le hubiera puesto, para muchos, el calificativo de mejor piloto de la historia.

Fernando Alonso quiso dedicarle unas palabras de consuelo al subcampeón del mundo en los micrófonos de 'DAZN': "Max es un piloto de talento superior y el resto son muy buenos pilotos".

El asturiano quiso mostrar su admiración por la determinación de Max después de haber estado a punto de asaltar un título que parecía ya decidido hace unas semanas. Todo con un coche de inferiores capacidades al de sus máximos rivales.

