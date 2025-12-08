Cuatro mujeres asesinadas en solo una semana: el horror de la violencia machista no cesa

Una mujer sostiene una pancarta durante una manifestación contra las violencias machistas, a 25 de noviembre de 2022, en Santander.

En tan solo siete días cuatro mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Una muestra más de que la violencia machista siguen matando en España. Según datos el Ministerio de Igualdad, desde el 1 de enero de 2003, en España hay 1.337 víctimas mortales por Violencia de Género.

Diciembre es el mes en el que más asesinatos machistas se concentran. Desde que hay registros hay cinco víctimas de media en este mes. El más letal fue el diciembre de 2022 en el que hubo 11 mujeres víctimas mortales.

Un hombre mata a puñaladas a su mujer en Torrejón de Ardoz y después se suicida

El pasado lunes una mujer de 45 años murió asesinada de varias puñaladas, una de ellas en el cuello, presuntamente por su pareja, con la que tenía dos hijas de 13 y 17 años. Después de matarla, el hombre se suicidó: se precipitó desde la azotea del edificio.

La pareja estaba registrada en 2022 en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, con riesgo "no apreciado" y en estos momentos este caso estaba en situación "inactiva". Este nuevo crimen machista ocurrió sobre las diez de la noche de este domingo.

Un hombre mata a su pareja y después se suicida en Alicante

Tan solo un día más tarde, se encontraron en un domicilio de Alicante el cadáver de una mujer de 29 años y el de un hombre de 34. Ella presentaba signos de violencia con arma blanca, mientras que él se habría suicidado. El hombre se habría ahorcado. Los primeros indicios apuntan a que entre los dos fallecidos existiría una relación sentimental por lo que se está tratando como un presunto caso de violencia de género.

Asesinada a puñaladas una mujer de 39 años en Torrijos, Toledo

El miércoles una mujer de 39 años fue asesinada en Torrijos (Toledo) tras sufrir una agresión con arma blanca por parte de un hombre de 45 años, que ya ha sido detenido. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha indicado a través de redes sociales que está recabando datos de este asesinato, ya que se podría tratar de un presunto caso de violencia machista. En el domicilio en el que se produjo el suceso había dos menores, que tuvieron que ser atendidos por el psicólogo del Centro de la Mujer. Ni la víctima ni el agresor estaban registrados en el Sistema Viogén.

La víctima de El Viso del Alcor (Sevilla)

Este pasado domingo la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 35 años tras el hallazgo del cadáver de su pareja, una joven de 30 años, en una vivienda de la localidad sevillana de El Viso del Alcor, en la que se había declarado un incendio, un suceso que se investiga como un posible asesinato machista. Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, la mujer presentaba signos de violencia por uso de arma blanca.

Los hechos se conocieron tras el aviso por el incendio en una vivienda de El Viso del Alcor sobre las 21:30 de este sábado. Fue entonces cuando agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta ese lugar y encontraron el cadáver de la mujer con signos de violencia, tras lo que procedieron a la detención del presunto agresor.

Jenni, la víctima, vivía en la casa donde se cometió el presunto crimen junto a su hija de 11 años y su pareja de 35, el hombre detenido por su asesinato a puñaladas. La Guardia Civil ha terminado este domingo la inspección ocular, y la principal hipótesis sobre la que trabajan es que él la asesinó y luego prendió fuego a la casa.

Aunque Jenni no constaba en el sistema Viogén, su pareja -el detenido-, sí que estaba registrado por denuncias de una pareja anterior, y con la que habría vivido en la casa del incendio hace años.

Fallos del sistema que matan

La falta de voluntad política es uno de los factores que más pesa. Cuando eso falla, todo lo demás también falla. El sistema VioGén, creado hace 18 años para coordinar la protección de víctimas y el seguimiento de agresores, solo cuenta con 822 ayuntamientos adheridos, apenas el 12% del total, si se descuentan Cataluña y País Vasco, que tienen sistemas propios.

De las 105.000 mujeres registradas, solo el 22% recibe protección de policías locales. Y de las 39 mujeres asesinadas este año, al menos 11 vivían en municipios que no forman parte del sistema, lo que demuestra que la protección no llega a todas partes.

Si un municipio no está en VioGén, la policía local no puede actuar y todo recae sobre la policía nacional, que ya de por sí carece de recursos suficientes. Los sindicatos policiales denuncian que un agente puede atender hasta 70 víctimas al día, haciendo imposible un seguimiento real.

'016', teléfono contra la violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

También la línea 900 100 114, especializada en atención de todo tipo de violencia de género, recoge llamadas 24 horas, los 365 días del año, es gratuita e irrastreable en la factura telefónica.