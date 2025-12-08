El análisis de Schumacher sobre los cambios en Aston Martin: "Newey es el que decide..."

Ralf Schumacher reconoce que le ha sorprendido que Adrian tome el mando del equipo Aston Martin: "Si él trabaja bien junto a Mike Krack…".

En estas dos últimas carreras del 2025 Aston Martin dejó el mando a Adrian Newey. Se convirtió en jefe de equipo a pesar de no acudir a la cita de Abu Dhabi. Andy Cowell pasó a trabajar con los motores y desde el muro volvió a mandar Mike Krack, como en el año de los podios de Fernando Alonso.

Ralf Schumacher, expiloto de la F1, ha reconocido en palabras que publica 'Motor.es' que para él todos estos cambios le han sorprendido.

"Pero, por otro lado, la paz del equipo, por supuesto, es importante. Si ambos Mike Krack y Adrian Newey trabajan bien juntos, no será un gran problema para Adrian", dice el hermano de Michael Schumacher una vez que ha terminado el mundial de la Fórmula 1.

Sobre Andy Cowell, no confía en esa teoría de que se queda trabajando codo con codo con Honda para la unidad de potencia: "Se decía que se marchaba para asumir un nuevo rol, pero creo que se trata de una salida discreta. Si el equipo hubiera estado satisfecho con eso, habría conservado su puesto".

"Newey decide..."

Cree Schumacher que todos estos cambios los ha decidido Adrian Newey, que ha tomado el mando por completo del equipo: "Falta consistencia, y con ella los resultados. Él decide con quién trabaja. Adrian siempre ha tenido un buen grupo de apoyo".

"Si a Newey le cae bien alguien, se lleva muy bien con él... si no, es difícil", cierra el expiloto de la Fórmula 1.