El top-10 que ya piensa en derrocar a Alcaraz y Sinner en 2026: "Hay que hacerles la vida más difícil"

El australiano es consciente de que debe mejorar junto al resto del circuito para intentar terminar con la hegemonía del murciano e italiano en este 2025. Nadie ha podido con ellos.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han firmado el mejor año de sus respectivas carreras este 2025. El número uno y dos del mundo no solo se han repartido todos los 'Grand Slams' (dos para cada uno) sino que a nivel de juego no han encontrado un tenista, salvo ellos mismos, que pongan en peligro su presencia en las rondas finales de cada torneo.

De hecho, ha sido tal el dominio de ambos que se han asomado muchas críticas en el mundo del tenis hacia el resto del circuito. Los Zverev, Fritz, De Minaur, Shelton o incluso el propio Djokovic han recibido comentarios negativos por no poder competir de tú a tú contra Carlos y Jannik.

Álex de Minaur ha alzado la voz a las puertas de una nueva temporada en la que se espera que el panorama cambie. El tenista australiano es consciente de que la situación tiene que cambiar y, por esa razón, expresa la necesidad de tener que encontrar un 'antídoto' en contra de Alcaraz y Sinner.

"Hay que jugar muy buen tenis desde el primer punto hasta el último, ese es mi objetivo. Están en la cima de nuestro juego, han dominado los últimos dos años y el objetivo es seguir mejorando y hacerles la vida difícil", ha asegurado De Minaur en unas declaraciones para el medio 'Tennis365'.

El número siete del ranking mundial elogia a los dos mejores del mundo pero no niega su deseo por hacerles frente: "No es nada fácil, pero al final no queremos que siempre haya dos jugadores que ganen todos los grandes torneos. Como competidores, no nos gusta perder y tenemos que esforzarnos al máximo para competir con ellos".